¿Es 'El Principito' una de las principales entregas escénicas de 2025?

Josué Hirujo sorprende con una versión de El Principito caracterizada por su fluidez escénica, hondura emotiva y una admirable capacidad para generar una experiencia teatral excepcional, sustentada en la conjugación precisa de talentos interpretativos, recursos técnicos, coordinación y sensibilidad artística.

La puesta en escena, basada en el clásico universal de Antoine de Saint-Exupéry y presentada en el Teatro del Colegio Babeque (Secundaria), irrumpe como un ejercicio de teatro esencial, de notable precisión y alta sensibilidad estética. Puede afirmarse que se trata de una de las producciones más impecables y artísticamente logradas que se han presentado en República Dominicana en lo que va de 2025.

El director teatral Josué Hirujo. FOTO SUMINISTRADA

Este montaje destaca por su rigor conceptual y coherencia escénica, evocando el trabajo de compañías consolidadas. Ofrece una mirada renovada sobre un texto ampliamente conocido y representado, constituyéndose, sin lugar a dudas, en uno de los espectáculos teatrales más acabados de los últimos años dentro del ámbito estudiantil y familiar. Su resultado final supera la mera adaptación del cuento francés, convirtiéndose en una experiencia escénica autónoma, profundamente emotiva y sólidamente construida. La inmersión del director en el texto original le confiere a la obra el carácter de una auténtica lección de vida.

Josué Hirujo pertenece a una generación emergente de directores teatrales formados, en gran medida, bajo la influencia de Loren Oliva —teatrista dominico-argentina cuya labor ha dejado frutos palpables, entre ellos este joven creador de talento consistente y prometedor.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El elenco, integrado por Ángel Ferreras, Guille Martin, Laura Rivera, JJ Sánchez e Indirita Acosta, se adhiere con convicción a la esencia de la adaptación, revitalizando los planteamientos filosóficos de la obra: la autenticidad, la simplicidad del vivir, el valor del afecto sincero y la mirada del corazón. La combinación de teatro, danza y canto expone el rigor de una dirección capaz de conducir a los intérpretes hacia una transmisión precisa de las múltiples lecciones contenidas en el texto.

Desde lo técnico, la escenografía se apoya en recursos mínimos, sugerentes y de gran funcionalidad, incorporando elementos con iluminación interna que crean atmósferas delicadas y poéticas. El diseño de vestuario, a cargo de Renata Cruz, impresiona por su simbolismo impecable y refinado sentido visual.

La musicalización, compuesta por el joven maestro Junior Basurto Lomba —recordado por El milagro de Lourdes en el Teatro Nacional—, confiere a las cinco piezas musicales de la obra una dimensión estética singular. Aunque el director evita catalogarla como musical, el tratamiento sonoro y la integración de la música enriquecen la puesta en escena con un sello propio de calidad artística.

Desde su adaptación de Hansel y Gretel, presentada en Teatro Las Máscaras en 2024, Josué Hirujo se revela como una voz emergente de inusual madurez artística: discreto en su proyección pública, pero profundamente comprometido con el hecho escénico como acto poético y de entrega.

Sin estrategias ostentosas de mercadeo ni gran difusión mediática, y desde una sala alternativa estudiantil, Hirujo ha consolidado una presencia en el panorama teatral que ya no puede ignorarse. Su trabajo interpela, conmueve y redefine expectativas.

Otra escena de El Principito, versión presentada en Teatro Laura Beltrán, Colegio Babeque. Foto cortesía de Maya Oviedo.

Dentro de la vasta historia de adaptaciones de El Principito —cuento publicado en 1943 por el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, con múltiples versiones cinematográficas, televisivas y teatrales, entre ellas la célebre película de 1974 dirigida por Stanley Donen—, esta versión dominicana destaca por su fluidez, emotividad y capacidad para generar una experiencia escénica de singular belleza.

La función presenciada ante una sala repleta en el Teatro Laura Beltrán evidenció una comunicación escénica de alto nivel. A pesar de la juventud del elenco, se logró una conjunción admirable de talentos interpretativos, recursos técnicos, coordinación y sensibilidad artística.

Ficha Técnica

Título: El Principito

El Principito Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry Dirección, producción y adaptación: Josué Hirujo Toti

Josué Hirujo Toti Elenco: Ángel Ferreras, Guille Martin, Laura Rivera, JJ Sánchez, Indirita Acosta

Ángel Ferreras, Guille Martin, Laura Rivera, JJ Sánchez, Indirita Acosta Composición musical: Junior Basurto Lomba

Junior Basurto Lomba Letras de canciones: Josué Hirujo

Josué Hirujo Dirección técnica: Ariel Ramos (Lux Art)

Ariel Ramos (Lux Art) Diseño escenográfico: Ángela Bernal (Tracke Stage)

Ángela Bernal (Tracke Stage) Diseño de vestuario: Renata Cruz

Renata Cruz Diseño de luces: Josué Hirujo

Josué Hirujo Producción de línea: Isabella Domínguez

Isabella Domínguez Regidor de luces: Derwin Botier

Derwin Botier Asistentes de producción: Anny Lachapel, Marco Caamaño, Paola Ortiz

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más