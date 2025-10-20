El Ministerio de Cultura inauguró este domingo el XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana 2025 (FITE RD 2025) en un acto celebrado en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

El XII FITE RD 2025 cuenta con España como país invitado y está dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, en tanto que la compañía española Teatro Corsario funge como invitada de honor.

En el acto, encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, se ofrecieron los detalles generales del festival, que se desarrollará del 19 al 30 de octubre en distintas provincias del país bajo el lema “El teatro somos todos”.

“Desde el Ministerio de Cultura asumimos este festival como un verdadero compromiso de Estado, porque creemos en el teatro como patrimonio vivo y como poderosa fuerza de pensamiento, con el cual también se forja la ciudadanía”, aseguró Salcedo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La ceremonia incluyó un emotivo homenaje a los teatristas fallecidos durante el año, al cual siguió la lectura de sendas semblanzas dedicadas a Freddy Ginebra y a los más de cuarenta años de trayectoria del Teatro Corsario, quienes fueron reconocidos con placas de honor.

“Este festival se reafirma como una estrategia de descentralización cultural, llevando el arte escénico a cada rincón de la República Dominicana y fortaleciendo el compromiso del Estado dominicano con el acceso equitativo a la cultura”, manifestó Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Formación Artística.

1 de 6 | 2 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 | 5 de 6 | 6 de 6 |

Durante la apertura, el director de Festivales de Teatro, Rícharson Díaz, resaltó el crecimiento sostenido del evento y su importancia para la proyección del arte escénico dominicano.

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional a un precio popular de RD$200 pesos para todas las obras, con la intención de democratizar el acceso al teatro y fomentar la asistencia masiva a las salas.

El festival contará con la participación de 15 compañías internacionales de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Francia, México y Puerto Rico, así como 17 nacionales y cuatro compañías del Estado, además de la presencia especial de una representación de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

El XII FITE RD 2025 ofrecerá 75 presentaciones artísticas, con funciones en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana.

La jornada inaugural incluyó la puesta en escena de “El alcalde de Zalamea”, pieza emblemática del Siglo de Oro español, a cargo de la compañía Teatro Corsario, con la que se dio inicio oficial a diez días dedicados al arte teatral en la República Dominicana.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más