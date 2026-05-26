Entregan premios a los estudiantes ganadores del Primer Concurso Literario Universitario de la Región Sur

En un acto celebrado el domingo 24 de mayo en el Auditorio de Centro Baní de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fueron entregados los premios de la primera edición del Concurso Literario Universitario de la Región Sur, de instituciones de estudios superiores del Estado.

El acto celebró la creatividad y el talento de estudiantes universitarios de la UASD y del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) de la región, quienes participaron en las categorías de Cuento, Ensayo y Poesía.

Cada ganador recibió un diploma, más una dotación económica: para el primer lugar 15 mil pesos, más una computadora portátil; 10 mil pesos y un diploma para el segundo lugar, y 5 mil pesos y un diploma para el tercer lugar.

El periodista y escritor Gustavo Olivo Peña, editor de Cultura, de Acento.com.do, tuvo a su cargo las palabras de aliento para los estudiantes y de valoración de los concursos literarios en la etapa de formación de adolescentes y jóvenes.

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Los ganadores en el género Cuento fueron: 1er lugar: Los secretos de la montaña, de Jasmely Peña Mejía (UASD Baní); 2do lugar: Esa sombra, de Yonathan David González Suazo (UASD Baní); 3er lugar: El susurro del bosque oscuro, de Deisy García González (UASD Baní).

Las menciones especiales fueron: 1era mención: Nadie me preguntó, de Vianni Isabel Tapia Merán (ISFODOSU, Recinto Félix Evaristo Mejía), y 2da mención: Dominik, de Ana Lianett Cabrera Florentino (UASD Santo Domingo).

En el género Ensayo, los ganadores fueron: 1er lugar: Escribir sin escribir: inteligencia artificial y simulación del talento, de María Isabel Echevarría Montero (UASD Recinto San Juan); 2do lugar: El duelo en tiempos de inmediatez, de Fiorlenny Fernández Minyety (UASD Baní); 3er lugar: Desierto

El ensayo ¿Qué ha pasado con la autonomía del maestro?, de Yoleidy Rodríguez (ISFODOSU Recinto Félix Evaristo Mejía), recibió la mención especial.

En el género Poesía, el jurado lo declaró desierto, tras evaluar los trabajos recibidos.

El Jurado completo del concurso estuvo integrado por Gustavo Olivo Peña, Héctor Santana y Yuniris Ramírez, en género Cuento; Dr. Julio Cuevas, Presidente del Jurado de Ensayo; Dr. José Enrique García, Presidente del Jurado de Poesía; Dr. Rafael Báez Bisonó, Jurado de Ensayo; Mtro. Pablo Henríquez, Jurado de Poesía, y Mtra. Ámbar Rodríguez, Jurado de Poesía

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a las personas que hicieron posible la organización y realización del concurso: Dra. Luz del Alba Dirocié – Directora de la UASD Centro Baní; Dr. Juan Hernández – Profesor de la UASD Centro Baní y colaborador del concurso; Ing. José Enrique Méndez – Colaborador del concurso; Dra. Yuniris Ramírez – Directora técnica del concurso; Br. Katherine Peralta – Presidenta de la Asociación de Estudiantes de la UASD Centro Baní.

Entre los invitados especiales se encontraban el Dr. Domingo Carvajal – Vicerrector Académico del ISFODOSU, en representación de la Dra. Nurys González, Rectora del ISFODOSU; la Mtra. Eustasia Ubaez – En representación de la Dra. Luz del Alba Dirocié, Directora de la UASD Centro Baní, y el Lic. Partenio Peña – Director del Movimiento Cultural Peraviano.

Animaron el acto los artistas Br. Edilyn Tejada, con un monólogo de su propia creación; Br. Julia González, con una hermosa canción; y el Lic. Ysidro Pérez, cantante del Movimiento Cultural Peraviano, quien deleitó al público cantando boleros.

El Concurso Literario Universitario de la Región Sur está dirigido a fomentar la creación literaria entre los jóvenes universitarios, posicionando a la UASD Centro Baní como referente cultural en la zona sur. Se anticipa que la segunda edición cuente con mayor participación y alcance regional.

El acto contó con la colaboración especial de Lic. Catherine Rodríguez – Coordinadora de protocolo; Lic. Martha Veras – Asistente de protocolo; Lidia Pimentel – Asistente de protocolo; Eddy Concepción – Coordinador de sonido; Br. Leidy Guerrero – Maestra de Ceremonias.

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