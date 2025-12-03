Enegildo Peña pondrá este miércoles a circular libro de ensayos “Contextos desde Lengua”

Editora Santuario, Amantes de la Luz, el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, Recinto Santiago de la UASD y el poeta, escritor, antólogo, gestor cultural y periodista Enegildo Peña podrán circular su más reciente obra de ensayos, Contextos desde la lengua.

El acto se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre en la Sociedad Cultural Amantes de la Luz, a las 7 de la noche, en el Balcón de los Poetas, calle España esquina avenida 27 de Febrero. La obra será presentada por los destacados académicos y escritores Rita Díaz, especialista en lingüística, y el filósofo Pedro Cruz.

El acto es un homenaje póstumo a su madre, Alicia Peña, quien falleció en esa misma fecha.

La obra está dedicada a su madre, quien me enseñó que la muerte es una sombra que camina desde la soledad de mi escritura. A José Rafael Lantigua, quien tuvo entre sus ojos y en sus manos la lectura de esta obra y también me ayudó a titularla. A mis hijos: Alfonsina, Erick y Argenis, por si desean preservar mi memoria. Luego, comienza con la frase del autor: Vivo en la palabra porque es la voz de mi sangre.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este libro contiene tres temas que se relacionan y unifican para concretar una de las mayores virtudes humanas: la capacidad de comunicación que poseemos: la lingüística, la lengua y el discurso. Cada uno de estos temas se estudia desde sus propias particularidades. Además, son multidisciplinarios; un ejemplo de ello es la lingüística, que, como ciencia, tiene como objetivo de estudio la lengua y otras disciplinas colaterales, como la sociolingüística, la psicología (psicolingüística), la antropología (etnolingüística), la neurociencia (neurolingüística) y la tecnología (lingüística computacional), junto con disciplinas históricas como la paleografía y la filología.

Este texto puede ser utilizado por estudiantes de grado y posgrado que deseen profundizar y profesionalizarse en la materia. También está dirigido a cualquier público que quiera conocer, aprender y potenciar sus conocimientos en la lengua, la lingüística y el análisis crítico del discurso. En él, hemos tratado de evitar el rebuscamiento terminológico, que es muy común entre los especialistas de las áreas señaladas.

Enegildo Peña nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1965. Es una de las figuras más activas y comprometidas con la literatura y la cultura dominicana contemporánea. Su vida ha estado marcada por una profunda vocación hacia las letras, la gestión cultural y la formación intelectual de nuevas generaciones. Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha completado una sólida formación académica que incluye un posgrado en Gestión Cultural, fruto de una colaboración entre los ministerios de Cultura de Cuba y República Dominicana, así como una maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español.

Desde sus años de juventud, Peña se ha destacado como un entusiasta promotor cultural, combinando su pasión por la escritura con el periodismo, la docencia y la organización de espacios de creación y reflexión literaria.

Su compromiso con la literatura va más allá del plano individual: ha sido un constructor de comunidades literarias, un facilitador de diálogos entre generaciones y un testigo lúcido de la evolución de la literatura en su región natal.

A lo largo de su carrera, Enegildo Peña ha sido creador de revistas y páginas literarias, espacios fundamentales para la difusión de obras, autores y pensamiento crítico en torno a la literatura dominicana. Fue cofundador del Taller Literario Líttera y fundador del Círculo de Escritores de Santiago, así como del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón, fundado el 30 de junio de 1994 en el recinto Santiago de la UASD, que aún se mantiene vigente como plataforma de formación y diálogo para escritores emergentes.

En el ámbito periodístico y ensayístico, Enegildo Peña ha colaborado como articulista en importantes revistas y suplementos literarios y culturales del país, aportando sus análisis sobre literatura, cultura y sociedad. Su voz ha sido valorada también como jurado en prestigiosos concursos nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña de Henríquez, el Premio de Poesía Pedro Mir y el Premio de Ensayo Pedro Francisco Bonó, convocado por Funglode. En su faceta de escritor y antólogo, ha publicado obras que combinan la creación poética con el estudio crítico y la recopilación histórica. Entre sus títulos destacan:

Más allá de mi sombra (1993).

En la palabra (2000).

Entrevista es pensar. Un encuentro con la cultura (2010).

Historia de la literatura de Santiago de los Caballeros, Vol. 1: 1694-1899 (2020).

También fue ideólogo y prologuista de La poesía contemporánea de Santiago de Cuba (2007) y coautor de Voces del valle, voces que llegan desde el Cibao (2005), así como de Visiones y latidos de la ciudad corazón (2012).

Su antología La poesía contemporánea de Santiago: 1977-2005 ha sido un aporte clave para el reconocimiento de las voces poéticas de su región.

Antología del Taller Literario Virgilio Díaz Grullón (2024).

Coautor del libro José Rafael Lantigua. Legado, memoria y homenaje (2025).

Voces de mi voz (2025).

Contextos desde la lengua. Ensayos (2025).

La poesía de Enegildo Peña se distingue por su profundidad y riqueza expresiva. Sus versos abordan temas existenciales, explorando la relación entre la realidad y la imaginación, y revelando una sensibilidad aguda hacia la condición humana. Utiliza una estructura libre que se desliza con fluidez entre la introspección y la evocación lírica, cargada de imágenes poderosas y sugerentes. El lenguaje que emplea es rico, lírico y evocador, con una notable carga simbólica. El uso de metáforas y símbolos crea ambientes que oscilan entre lo sombrío y lo misterioso, acentuando sensaciones de soledad, desolación y búsqueda interior. La repetición de ciertas imágenes y temas refuerza la atmósfera melancólica que envuelve su poesía, dotándola de un carácter reflexivo y, a la vez, íntimo.

Su trabajo representa un puente entre la memoria colectiva y la experiencia individual, entre el acto de creación y la responsabilidad cultural. Enegildo Peña ha dejado una huella significativa tanto en la literatura como en la vida cultural de la República Dominicana. A través de sus múltiples roles —poeta, periodista, investigador, antólogo—, Enegildo Peña ha construido una trayectoria coherente y valiosa. Su legado sigue creciendo, nutriéndose del diálogo entre pasado y presente, entre palabra y acción, entre arte y pensamiento. (Biografía: Alianza Cibaeña, 12 de agosto de 2025).

Enegildo Peña.

Su aporte a la cultura y la literatura ha sido reconocido por instituciones como: el Ayuntamiento de Santiago (2003), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (2003), el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón (2003), el Colegio Padre Emilio Tardif (2004), la Secretaría de Estado de Cultura (2005), el Ayuntamiento del Municipio Villa Bisonó (2005), la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva Jersey (2006), la Secretaría de Cultura como Personalidad Cultural de la República Dominicana (2007-2008), la Orquesta Sinfónica del Cibao (2008), el Colegio de Estudios Generales y de Servicios (2008), el Ministerio de Cultura (2011); en 2014 se dedicó una calle con su nombre y un día del recinto ferial con motivo de la celebración de la XVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. La Sociedad Cultural «Amantes de la Luz» (2022) lo reconoció por su gestión cultural y por ser un poeta representativo de la promoción de los años 90. La Tertulia Cultural se celebra los viernes a las 4:00 PM (2023), donde se le considera un trabajador cultural incansable, un poeta que desentraña los vestigios del tiempo en cada verso y en cada palabra. Reconocido por la Unión de Escritores y Artistas de la República Dominicana (2024) y por el Taller Literario Virgilio Díaz Grullón en su trigésimo aniversario (2024), en el Recinto Santiago de la UASD. Es decir, ha sido reconocido en más de 25 ocasiones, siendo distinguido como uno de los líderes y gestores culturales más destacados del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más