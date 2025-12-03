'Cuento de los dos Quijotes', lectura celebrada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña

El pasado 27 de noviembre de 2025, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, se realizó una lectura pública del libro Cuento de los dos Quijotes, obra del poeta Leopoldo Minaya, ante un destacado grupo de escritores de literatura infantojuvenil.

El encuentro contó con la presencia de reconocidas personalidades del ámbito literario, entre ellos: Rafael Peralta Romero, Director de la institución; Lucía Amelia Cabral, Brunilda Contreras, Eleanor Grimaldi Silié, Leibi Ng, Karina Castillo, Geraldine de Santis, Rita Díaz, Rosa Francia Esquea, Marilyn Armenteros, Josanny Moní, Amarilis Cueto, y Judith Féliz.

En el cuento de Minaya, don Quijote, el hidalgo de la Mancha, vuelve a salir de los libros para encontrarse con un niño que, al reconocerlo, decide asumir la aventura de soñar lo justo y luchar junto a él contra las injusticias del mundo. El libro entrelaza la inocencia y la valentía en versos de profunda musicalidad. La obra sostiene una divisa luminosa: mientras haya un niño capaz de soñar, el Quijote vive todavía.

Se subrayó, además, que las ilustraciones del libro fueron realizadas por la artista Sarah Amaro, cuya sensibilidad pictórica añade al relato una dimensión visual que dialoga con los versos. Se destacó —con justicia— que “si Minaya convoca al Quijote con palabras, Amaro lo convoca con luz”, una línea que arrancó sonrisas y asentimientos: pocos artistas logran que un dibujo parezca escuchar al poeta.

Durante la actividad se reseñó la trayectoria de Minaya dentro de la literatura para niños y jóvenes, así como las recientes publicaciones en esa modalidad realizadas en 2025, que incluyen además la segunda edición de Historia de la doncella que fue a la guerra y la primera edición de Comedia al pie de la luna.

Asimismo, se recordó que Cuento de los dos Quijotes fue galardonado en los Premios Dulcinea 2001, otorgados por la Asociación Acción Cultural Miguel de Cervantes en Barcelona, España, y que la obra fue publicada en las revistas Cervantina y Cervantina Digital, órganos oficiales de dicha institución.

Se destacó también que en 2007 se produjo una edición en audiolibro de Cuento de los dos Quijotes, como parte de la colección Tesoros Literarios para Niños y Jóvenes, compuesta por diez títulos: siete obras del propio Minaya, además del poema Los zapaticos de rosa, de José Martí, y un volumen de cuentos breves del escritor ruso León Tolstoi.

Los asistentes recibieron el aporte de Leopoldo Minaya a la literatura infantojuvenil dominicana y se señaló su presencia en el ámbito literario internacional.

