En el habla dominicana hay expresiones que son verdaderos campos de batalla. No necesitan alzar la voz para convertirse en sentencias; basta un giro de lengua para que la frase adquiera la fuerza de un veredicto. “En tu boca quedo” es una de esas piezas maestras de la oralidad popular, una especie de flecha disfrazada de comentario cotidiano. Cuando alguien la pronuncia, no está sellando un acuerdo ni ofreciendo un cumplido; está dejando una estocada suspendida, un mensaje que, al mismo tiempo, acusa y se retira. Es un modo de decir: “lo que digas después, lo que murmures, te pertenece; mi nombre, mi historia, mi ausencia quedará en tu boca, para que la mastiques a tu manera”.

La fuerza de este refrán no proviene solo de su ingenio verbal, sino de su contexto social. En los pueblos y barrios de la República Dominicana, donde la conversación callejera funciona como un termómetro de la vida comunitaria, la palabra tiene un poder casi mágico. El chisme no es únicamente una distracción; es una forma de vigilancia, de control, incluso de justicia popular. Hablar del otro es, en cierto modo, fijar su lugar en el tejido social. Así, decir “En tu boca quedo” es también una maniobra de defensa: quien lo pronuncia se deslinda de lo que viene, entrega su historia a la lengua ajena, pero marca la distancia. Es como decir: “sigue hablando si quieres, pero la última palabra no me toca, sino a ti”.

Imaginemos, entonces, una pintura que lleva ese título. Quizá no importe si su autor o autora permanece anónimo, porque la obra, al igual que el refrán, nace de un imaginario colectivo. “En tu boca quedo”, del pintor dominicano José Ramia, como cuadro, podría presentarse ante nosotros como un territorio de insinuaciones. Tal vez la composición se centre en una boca entreabierta, apenas delineada, flotando en un espacio neutro. Los labios, carnosos pero tensos, parecen atrapados entre el deseo y la agresión. Los colores podrían ser contradictorios: rojos encendidos que remiten al calor de la conversación, sombras azuladas que evocan el silencio posterior. Es una boca que no habla, pero su quietud sugiere que está a punto de soltar una frase que herirá o salvará.

En términos históricos, una obra así dialogaría con una larga tradición de arte caribeño que explora el poder de la palabra y el cuerpo. Desde los murales de Silvano Lora en Santo Domingo hasta las instalaciones de Belkis Ramírez, el arte dominicano ha encontrado en el gesto oral —bocas, gritos, cantos, murmullos— un símbolo de resistencia y comentario social. “En tu boca quedo” se inscribiría en esa genealogía, heredando tanto la crítica social del arte de los años sesenta como la ironía más íntima de las propuestas contemporáneas. Si pensamos en la década de los noventa, marcada por la apertura política y la irrupción de nuevas voces femeninas en las artes visuales del país, no sería extraño que la pieza surgiera en ese contexto: un tiempo en que las artistas comenzaron a desafiar las convenciones patriarcales utilizando el cuerpo como territorio de discurso.

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La boca, como motivo pictórico, tiene una larga historia en la estética occidental. Desde los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci hasta las seductoras bocas de Marilyn Monroe reproducidas por Andy Warhol, los labios han funcionado como metáfora de deseo, comunicación y peligro. Pero en el Caribe, y particularmente en la República Dominicana, la boca carga además el peso de la oralidad afroantillana. Aquí la voz es memoria: las décimas campesinas, los cuentos de aparecidos, las improvisaciones de bachata y merengue. La boca que canta es la misma que critica, que transmite secretos, que bendice y maldice. En ese cruce, una pintura titulada “En tu boca quedo” no puede ser solo un objeto estético; es un comentario sobre el modo en que la sociedad se sostiene en lo que se dice —y en lo que se calla—.

Desde el punto de vista crítico, la obra podría leerse como un espejo de las relaciones de poder en las comunidades dominicanas. El refrán que la inspira encierra un pequeño acto de rebeldía: quien se despide diciendo “en tu boca quedo” se niega a ser la víctima del chisme. Deja que los otros hablen, pero les recuerda que cada palabra pronunciada habla tanto de quien es tema como de quien murmura. En el lienzo, esa tensión puede traducirse en texturas: capas de pintura que parecen murmullos superpuestos, veladuras que ocultan y revelan a la vez, como si cada trazo fuera un rumor que se contradice. Quizá el artista haya empleado técnicas mixtas —collage de recortes de periódicos, fragmentos de cartas, trozos de fotografías— para insinuar que la reputación de una persona siempre se construye a partir de pedazos, de voces dispersas.

Resulta sugerente pensar que el cuadro no muestre ningún rostro completo, solo esa boca suspendida. La ausencia del resto del cuerpo funciona como una metáfora: cuando alguien se va, queda únicamente su nombre, su historia incompleta, flotando en las conversaciones. El cuerpo físico desaparece, pero el cuerpo social —ese conjunto de rumores, juicios y recuerdos— permanece. En ese sentido, la obra se hermana con la poesía de Pedro Mir, que supo describir cómo las palabras del pueblo guardan la memoria de quienes no tienen monumentos. También dialoga con la crítica social de artistas visuales dominicanos que, a partir de los años ochenta, comenzaron a explorar el tema de la identidad colectiva más allá de los símbolos oficiales.

Ahora bien, la fuerza de “En tu boca quedo”, de José Ramia, no reside únicamente en su capacidad de denunciar el chisme como práctica social. La pintura, como el refrán, también seduce. Hay en ella un juego erótico inevitable: los labios que callan y hablan, que besan y muerden, que invitan y repelen. Esa ambigüedad convierte la obra en un objeto de deseo, un espacio donde la crítica social se mezcla con la sensualidad caribeña. Porque en la cultura dominicana, la boca no es solo instrumento de habla; es también emblema de placer, de comida, de música. Dejar algo “en la boca” del otro es, en cierto modo, dejar una semilla que germinará a su manera.

Si trasladamos esta reflexión al presente, podemos imaginar la vigencia del refrán en la era digital. Hoy, los murmullos de los pueblos se han convertido en comentarios de redes sociales, en mensajes de WhatsApp que circulan con la misma rapidez que el viento del Caribe. “En tu boca quedo” podría transformarse en “en tu chat quedó” o “en tu timeline quedo”. Una pintura con ese título, expuesta en una galería contemporánea, funcionaría entonces como puente entre la tradición oral y la cultura de la inmediatez. Sería una advertencia sobre el poder incontrolable de la palabra, ya sea pronunciada en la esquina de un barrio o publicada en un muro de Facebook.

En última instancia, lo fascinante de este encuentro entre refrán y pintura es que ambos comparten una cualidad de permanencia. La frase se repite de generación en generación, atravesando barrios, clases sociales y épocas, siempre lista para describir una realidad humana que no cambia: la necesidad de hablar del otro. La obra, por su parte, fija en pigmento ese momento efímero en que la palabra está a punto de salir, pero todavía no se ha dicho. Entre la tradición oral y el arte visual, lo que queda no es solo en la boca ajena, sino también en nuestra memoria colectiva.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más