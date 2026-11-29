Como han podido escuchar, el maestro Diógenes Céspedes ha comentado la primera mitad del libro El fluir de la literatura, un conjunto de ensayos escritos por Efraim Castillo. La publicación, de 558 páginas, se compone de 74 temas o capítulos que recogen una visión global en torno a la historia, la política, el arte, la literatura, el hacer, el pensar. Puede afirmarse que este libro demuestra meridianamente, parafraseando a Publio Terencio, que a Efraim Castillo nada dominicano le es ajeno.

Al revisar 36 ensayos y una importante entrevista que le hiciera a Castillo la periodista Emilia Pereyra, he podido apreciar que el punto de vista más generalizado es su concepto sobre la relación de la literatura y la historia. Me complace grandemente coincidir con César A. Miguel, quien, en el magnífico prólogo escrito para esta obra, afirma lo siguiente: “Al examinar el conjunto de la obra de Efraím Castillo, resulta evidente que nos encontramos ante uno de los observadores más lúcidos de la sociedad dominicana contemporánea”.

El primer tema que me ha tocado analizar se titula “Abril en la literatura”, el cual marca la segunda mitad del libro y guarda la particular importancia de que se refiere a la guerra de abril de 1965, una de las obsesiones más marcadas en la conciencia de Efraím Castillo, visible a la luz de este y otros ensayos. A la contienda patriótica se une un elemento geográfico: la Ciudad Colonial, y un fenómeno artístico y cultural, la Generación del 60, integrada por poetas y artistas visuales que compartían aspiraciones políticas liberadoras e ideales estéticos que representaban una vanguardia.

“Poética del esplendor”, le llama Castillo y se refiere al movimiento como “ese lenguaje que escarba los episodios en donde el dolor se cuece junto al heroísmo y que, en plena resistencia armada, llevó a escritores como Jacques Viau, Franklin Domíngez, Miguel Alfonseca, Juan José Ayuso, René del Risco, Antonio Lockward, Iván García, Rafael Vásquez, Ramón Ferreras (Chino), Rafael Añez Bergés y otros —entre los que me incluyo— a la producción de cantos, poemas, narraciones y artículos…” sobre lo ocurrido entre tropas nacionales y extranjeras contra hombres que lucharon para recuperar la institucionalidad en República Dominicana. (p. 307).

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El escritor José Carvajal fue el maestro de ceremonias. En la mesa, Diógenes Céspedes, Efraim Castillo y Rafael Peralta Romero.

Al tratar en torno a Miguel Alfonseca, Castillo se explaya con un alto grado de abstracción e incluye un poema donde habla con ese poeta, lo cual representa una persistencia en el apego de Castillo a la generación del 60. A ellos se refiere frecuentemente, los cita, los quiere, los exalta. El texto sobre Alfonseca es una suma de todo eso, más una belleza literaria espontánea y bien lograda, que contiene una expresión de emociones puras. El ensayo incluye sentimientos y es obvio que no puede asumir la frialdad de la ciencia, donde sí se justifica y se requiere la imparcialidad, además del uso de un lenguaje objetivo y directo, sin rebuscamientos ni piruetas verbales.

En ese texto, Castillo trae consigo y con los lectores a Miguel Alfonseca y demuestra la imbricación del ensayo con la lengua literaria. Este tipo de escrito dice la verdad, pero sin las ataduras a las que se somete una tesis y otras investigaciones en las que los textos se desarrollan marcados con numeritos a los que se agregan otros numeritos para citar, al estilo 1.1, 1.2. 1.2.3… Los ensayos de Efraím Castillo involucran un recorrido por la vida social y cultural de República Dominicana, desde la década de los 60 hasta nuestros días. Señalemos que sus pasos por la séptima década del siglo veinte son pausados y medidos, porque el escritor escruta ese período con precisión y mesura de cirujano ocular. Ya he dicho que nada dominicano le es ajeno.

Así como repite el nombre de la calle El Conde, repite los nombres de los compañeros Condesito, Grey Coiscou y Silvano Lora y los otros integrantes de la que ha considerado generación maldita… De los políticos guarda dos nombres: Manolo Tavárez y Juan Bosch, porque Efraím, como los jóvenes del momento, vivió la utopía que encarnaron Manolo y los muchachos del 14 de Junio. Castillo exalta sentidamente a Bosch, pero toca tangencialmente a quienes echaron al estercolero sus ideales y proyecto de nación, los alude como quien dice “de cuyos nombres no quiero acordarme”.

José Carvajal, Gustavo Olivo Peña, Tomás Castro, Emilia Pereyra, Efraim Castillo, Gladis Enríquez y Vianco Martínez.

Durante la dictadura de los Trujillo, se vivió bajo obligado silencio y los poetas tuvieron que desplegar mayor ingenio para crear símbolos e imágenes de no fácil comprensión por parte de los persecutores de espíritus libertarios, pero a partir de 1961, con la decapitación de la tiranía, se produjo un estallido comunicacional, y la palabra se proclamó desde las tribunas y balcones y también desde trincheras. Sin embargo, la promoción de escritores surgida en ese momento se vio atrapada con la frustración que significó el derrocamiento del Gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, el establecimiento de un régimen nefasto llamado Triunvirato, la derrota de la rebelión encabezada por Manolo Tavárez para derrocar a ese gobierno, la revuelta de abril de 1965, el pueblo en armas enfrentado a una invasión del poderoso Ejército de los Estados Unidos. De ñapa, ocurrió la instalación de Balaguer que marca, desde su primer tercio, lo que serían los tenebrosos doce años de intolerancia, deportaciones y crímenes políticos. Castillo está seguro de que esa generación no ha sido comprendida.

He ahí las causas por las que Castillo ha denominado a su generación de la forma en que he dicho. Por esas razones, creo, que es por lo que nuestro escritor le da tanta importancia al devenir de los hechos. La preocupación por la historia asoma como obsesión en estos ensayos y se nota la convicción del autor respecto de que el fluir de la literatura es el fluir de la historia. A su vocación por contar e interpretar la historia se suma su papel como actor de sucesos de incuestionable importancia para el logro de la democracia, tras el ajusticiamiento de Trujillo.

El vínculo con la historia y el entorno de su crecimiento intelectual, hilo común de estos textos, es la relación entre lo que escribe Efraím Castillo y su propia vida, es decir, su inserción en el escenario de hechos sociales, artísticos y políticos de marcada significación en la vida dominicana. Pocas veces un libro no biográfico describe tanto a su autor como este. El fluir de la literatura es Efraim Castillo, unas veces en rol de actor de primera fila y otras como observador de visión bien desarrollada. Cito al respecto sus palabras: “Por eso no cuestioné, en Confín del polvo, las palabras, sino la importancia de estas, y ya constituidas en escritura, cómo se liberaba un reciclaje infinito de lecturas y sus ecos de enfrentamientos entre lo que escribía y mi propia historia”. (p.381).

Uno de los ensayos, el número 49, lleva por título “La diversión como literatura”, y aunque son tantos los que no puedo mencionar por razones de tiempo, este es inevitable citarlo porque también en este escrito Efraím Castillo maneja el concepto tiempo como una referencia importante en su desempeño intelectual, en sus apreciaciones del devenir de la historia y del fluir de la literatura. Me llama la atención por la alusión a unos juegos que inventaba desde niño y consistían en contar historias como ciertas sin que lo fueran y que sus hermanas escuchaban con atención.

Rafael Peralta Romero y Efraim Castillo.

Este ejercicio motivó a Castillo a escribir las historias y convertirlas en literatura. Y eso mismo lo llevó al convencimiento de que las historias que contamos las llevamos dentro. Señala a propósito la historia de “El viejo y el mar”, de Hemingway, y Efraím observa cómo el novelista estadounidense insertó en su personaje, el pescador, el deseo de convertir en realidad una fantasía. Así conocemos que Castillo cuenta lo que lleva dentro, poetiza lo que lleva dentro y por igual expone en estos ensayos lo que lleva dentro. (p.375).

El ensayo es como la ciencia, pero sin la comprobación, según ha dicho Ortega y Gasset. Los ensayos de Castillo se alimentan de vivencias y ¿qué son las vivencias sino historia? Sin embargo, Castillo ha agregado comprobación a sus ensayos: su comprobación se fundamenta en lo leído, lo digerido, lo vivido y lo anotado, como ha consignado en el subtítulo del libro que hoy presentamos.

Rafael Peralta Romero Poeta, narrador, ensayista y educador Rafael Peralta Romero es poeta, narrador (escribe novelas y cuentos), ensayista y educador. Miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Catedrático universitario. Actual director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. Autor de los libros: novelas: “Residuos de sombra” (1997), “Los tres entierros de Dino Bidal” (2000), “Memorias de Enárboles Cuentes” (2004), “De cómo Uto Pía encontró a Tarzán”, premio El Barco de Vapor de Novela Infantil (2009), Pedro el Cruel (2013) y “Ella y tú” (2015). Cuentos: : “Punto por punto” (1983), “Diablo azul” (1992) y “Cuentos de visiones y delirios” (2001). También: “El conejo en el espejo y otros cuentos para niños” (2006), “Cuentos de niños y animales” (2007), “A la orilla de la mar” (2011), Premio Nacional de Literatura Infantil Aurora Tavárez Belliard, y “La paloma dálmata” (2015). Poesía: “Un chin de caramelo” (1977, 1998) y “Las piedras sobre las flores” (1985). Junto a su hermano, el jurista Antoliano Peralta Romero, escribió una historia sobre la reformas de la Constitución Dominicana. rafaelperaltar@gmail.com Ver más