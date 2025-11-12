El escritor Enegildo Peña pondrá a circular este jueves sus dos obras más recientes

El escritor, poeta, antólogo, gestor cultural y periodista Enegildo Peña pondrá a circular este jueves 13 de noviembre, a las 3 de la tarde, sus dos obras más recientes: el poemario Voces de mi voz y Contextos desde la lengua. Ensayos.

La primera será presentada por el destacadísimo poeta y escritor José Enrique García, mientras que la segunda será presentada por el académico y filósofo Alejandro Arvelo. Ambos son reconocidos intelectuales dominicanos que han consagrado toda su vida a las humanidades.

El acto se realizará en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el marco de la Semana Aniversario de la Escuela de Letras.

Este es un poemario que reúne tres voces temáticas: la voz de las cosas rutinarias, que esconden tras de sí una significación múltiple. Además de sus usos prácticos y necesarios, pueden revelarnos una verbalización poética.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

José Enrique García.

La segunda voz es la de los cuerpos en su funcionalidad humana, abarcando sus necesidades físico-sexuales y sus entramados mentales y memoriales, empalmando todo tipo de situaciones. La última voz es la de la muerte como proceso natural de la existencia, donde la sombra de su misterio y angustia cubrirá, tarde o temprano, la efímera presencia de nuestros cuerpos, a través de la tríada definitiva: nacer, vivir y morir.

Alejandro Arvelo.

De este libro, el poeta Andrés Acevedo comentó: «Al concluir la lectura de esta obra, me quedé pensando en la verosimilitud de su lenguaje poético. Esta obra es un manifiesto de la intimidad del poeta, de su amor y desamor, de su pesimismo, de su morir y resucitar a través de las palabras. Cada texto poético aquí expuesto es una ventana abierta hacia el interior y el exterior de su profundo ser».

La poetisa y periodista Daniela Cruz explicó: «Voces de mi voz puede verse como un testimonio de cómo el ser/poeta/hombre se construye y se deconstruye a través de sus espacios privados, sus relaciones más íntimas y su inmensa conciencia de la sombra final que es la muerte».

Version 1.0.0

Mientras tanto, Contextos desde la lengua. Ensayos aborda temas de lingüística, lengua y análisis crítico del discurso. Es un texto ideal para estudiantes de grado y posgrado, facilitando una comprensión más profunda de la comunicación humana. Esta obra está siendo publicada por la prestigiosa Editorial Santuario, de Isael Pérez, y para el mercado dominicano. La presentación de los dos libros está bajo la coordinación del escritor y profesor Pablo Reyes, quien pertenece a la Escuela de Letras de nuestra universidad.

También será presentada el día 3 de diciembre en la Biblioteca Amantes de la Luz de Santiago de los Caballeros, a las 7 de la noche. El autor ha seleccionado esa fecha porque fue cuando murió su madre, Alicia Peña, en el año 1990, como un homenaje a su progenitora.

“Los amantes del maravilloso mundo de la literatura están invitados a que entre todos podamos enaltecer el don mágico de la palabra en su concreción creativa y reflexiva”, resalta la invitación.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más