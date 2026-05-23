El director del, dijo a EFE que la firma este viernes del acuerdo con el Gobierno panameño para celebrar en este país en 2028 el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), no cierra la controversia con lapor cómo se propuso a Panamá como sede.

"La polémica no se ha cerrado con la RAE, lo que ha tomado (es) una decisión el Instituto Cervantes, una decisión hablada con el ministro de Exteriores, con el Gobierno de España, y lo prioritario es respetar y defender las relaciones de España con Panamá y del Instituto Cervantes con la Academia de la Lengua panameña", afirmó Montero tras la firma del acuerdo.

Montero y la ministra panameña de Educación, Lucy Molinar, suscribieron hoy en Ciudad de Panamá el convenio de colaboración para celebrar el Congreso.

Al frente del Instituto Cervantes desde 2018, Montero acusó en diciembre pasado -en el Congreso celebrado en Arequipa, Perú- al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, de tratar de imponer "por su cuenta" a Panamá como sede del CILE de 2028, argumentando, entre otros motivos, que corresponde a la institución que dirige "proponer a las academias de la lengua una sede".

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El poeta y catedrático de literatura en la Universidad de Granada reiteró hoy que en el Cervantes se llevaron "una sorpresa cuando de pronto el director de la Academia de la Lengua Española tomó una decisión que no le correspondía, que era decidir cuál iba a ser la sede del próximo encuentro".

"Se saltó a la torera el protocolo, la legislación y para figurar decidió por su cuenta que el Congreso iba a ser en Panamá", indicó.

Recordó que ante eso "la primera reacción nuestra fue protestar, pero una vez que se había hecho público y una vez que se había involucrado a la Academia de Panamá, y que había mostrado su apoyo el Gobierno de Panamá, pues más que discutir con el director de la Real Academia (Española), hemos decidido firmar con la ministra (Molinar) y el Gobierno de Panamá, como corresponde según el protocolo".

García Montero descartó que el hecho de que la controversia no se haya cerrado vaya a enturbiar la organización del Congreso en el país centroamericano, al señalar que el Cervantes ha tenido "mucha vinculación" con la RAE, y que recientemente han homenajeado a varios de sus directores.

Además, señaló que aunque está a dos años de jubilarse, cuando cumpla 70, y en 2028 no estará al frente del Instituto Cervantes, intentarán "preparar un congreso con unas actividades culturales y un programa que estén a la altura de lo que se merece Panamá".