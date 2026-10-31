La trayectoria del artista Dionisio Blanco ocupa un lugar relevante en las artes visuales dominicanas por la singularidad de su lenguaje plástico y su interés por la vida rural. Durante más de cinco décadas, el artista ha desarrollado una obra en la que el campesino y la tierra constituyen motivos esenciales para explorar la identidad nacional. La concesión del Premio Nacional de Artes Visuales 2026 reconoce una carrera dedicada a la creación, la enseñanza y la reflexión sobre el arte.

Nacido en la provincia de San Cristóbal el 9 de octubre del año 1953, Blanco cursó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), hoy Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV), entre los años de 1970 y 1974, período en el que recibió la influencia del maestro Jaime Colson. Su trayectoria profesional abarcó el diseño gráfico en el Museo del Hombre Dominicano y el Museo de Historia y Geografía, así como labores de dibujo en proyectos vinculados a la restauración de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Entre 1978 y 1996 impartió docencia de dibujo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), tanto en el Departamento de Artes, entonces adscrito a la Facultad de Humanidades, hoy Facultad de Artes, como en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ampliando así su contribución al ámbito académico y a la formación artística.

El sembrador, su buque insignia, constituye el motivo más representativo de su pintura. A través de esas figuras campesinas, Blanco aborda la relación del ser humano con la naturaleza, el trabajo y sus raíces culturales. Sus personajes, alejados de una representación estrictamente realista, adquieren una dimensión simbólica. La figura rural deja de ser un elemento anecdótico del paisaje para convertirse en expresión de una experiencia compartida por generaciones de dominicanos.

En el año 1984, el artista obtuvo el Premio Único de Dibujo de la XVI Bienal Nacional de Artes Plásticas, un reconocimiento significativo en su carrera. Su producción ha mantenido una línea temática reconocible, sin limitar sus posibilidades expresivas. Las siluetas características de los sembradores y su relación con el paisaje conforman un universo visual propio, mediante el cual transforma una realidad cotidiana en materia artística.

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Su lenguaje plástico se distingue por el tratamiento de la figura humana y una construcción visual que privilegia la síntesis y la fuerza expresiva de las formas. En lugar de reproducir simplemente la apariencia del campo, sus composiciones invitan a contemplar la siembra como símbolo de esfuerzo, continuidad y esperanza. Esta lectura no exige que el espectador conozca la historia del artista, pues surge del diálogo entre las figuras y las experiencias que evocan. En esa capacidad de comunicar mediante imágenes reside uno de los aspectos más interesantes de su obra.

Blanco también ha desarrollado una trayectoria como escultor, escritor, crítico de arte y docente. Entre sus proyectos escultóricos figura “Homenaje a la música: homenaje a la tierra. Sembradores en bronce”, publicación documentada en el catálogo de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña en el año 2008. Esta faceta revela la continuidad de sus inquietudes creativas en otros medios y su interés por establecer vínculos entre el arte, las tradiciones y la cultura dominicana.

Su obra ha sido presentada en exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país. Esta presencia en distintos escenarios culturales ha contribuido a difundir una propuesta arraigada en la experiencia dominicana, pero abierta a interpretaciones que trascienden su contexto de origen. En octubre de 2020, el Centro Cultural Banreservas presentó el documental “Dionisio Blanco, el sembrador”, dedicado a su vida y trayectoria, como parte del interés por preservar y divulgar su legado.

El Premio Nacional de Artes Visuales 2026 reconoce la dimensión de una carrera que comprende tanto la creación plástica como otras contribuciones al desarrollo cultural. Más que celebrar una obra aislada, la distinción pone de relieve la perseverancia de un artista que ha construido una identidad visual propia y mantenido su atención en temas vinculados a la vida y la cultura del país.

La trayectoria de Dionisio Blanco permite comprender que el arte también se construye mediante la fidelidad a una búsqueda y la capacidad de profundizar en ella a través del tiempo. Sus sembradores representan a hombres que depositan semillas en la tierra sin conocer de antemano el resultado de su esfuerzo. En esa imagen se encuentra una metáfora de la creación artística: cada obra encierra una posibilidad de permanencia, invita a mirar de nuevo y deja una huella capaz de transmitirse a otras generaciones. El reconocimiento recibido celebra esa dedicación y reafirma su lugar en la memoria de las artes visuales dominicanas.

Víctor Ángel Cuello Docente UASD Publicista, docente universitario y dirigente social. · Docente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes, UASD. · Asistente técnico de la Vicerrectoría de Extensión, UASD. · Miembro activo de organizaciones de servicio social y comunitario. Ver más