El 28 de febrero de 1844, en el paraje de Monte Grande (actualmente vinculado a los sectores de Mendoza y Hainamosa), exesclavizados que sentían que su estatus de libertos podría serles arrebatado formaron parte de un levantamiento armado. Este fue desactivado a tiempo por Tomás Bobadilla y Manuel Jiménes, quienes, prometiéndoles la emisión del decreto abolicionista —el cual en efecto se publicaría al día siguiente—, los convirtieron en soldados a favor de la causa de la separación de Haití. En ese contexto, se le confeccionaron las primeras bocamangas a Santiago Basora, quien actuaba como uno de los principales líderes de la revuelta.

El apellido Basora proviene del hacendado José Basora, natural de Tarragona, en el principado de Cataluña, quien se desempeñaba como alcalde pedáneo de Santo Domingo en el año 1820. Basora registra personas esclavizadas desde al menos el principio del siglo XIX; pero es en un solo día, el 10 de junio de 1821, cuando aparece como propietario de 30 esclavizados recién llegados de África, con edades comprendidas entre los 20 días de nacidos y los 36 años. Todos fueron bautizados por el mismo sacerdote y en la misma parroquia, y en todos los registros se refiere como lugar de procedencia las “costas de Guinea”.

Los descendientes de esos exesclavizados de apellido Basora que aparecen en los registros eclesiásticos, sin ser una lista exhaustiva, son los siguientes:

Francisco Basora, natural de África, de 36 años y de profesión militar, acompañado de Luis Candó, de 30 años, nacido en Santo Domingo y de profesión carpintero, declara que nació una niña llamada Juana Basora, hija de María Patricia, nacida en los Estados Unidos. 04 de marzo. Compareció Tomás de Aquino Madrigal, de 21 años, con domicilio en Monte Grande y de profesión labrador, acompañado de Juan Satin, propietario, e Ignacio Rodríguez, militar; declararon que el día 3 de enero nació una niña, hija legítima de Chi Sirile Basora y de Teresa Basora, a quien le pusieron por nombre María Ysidora Basora. 18 de marzo. Bautizo de Narciso Basora, hijo de Juana de Dios Basora, en la parroquia de Santa Bárbara. 27 de julio. Nació en Llaguaza, Santo Domingo, un hijo natural de María Basora, natural de África, a quien le puso por nombre Manuel Santana. 06 de febrero. Prudencio Basora se casa en Santa Bárbara con Agustina del Castillo. 30 de diciembre. Bautizo de Dionisio Basora, hijo natural de Marcelina Basora. 04 de julio. En La Vega. Se casa Manuel Basora con Marcela de los Reyes. Manuel es natural de Guinea, y ella es hija de Bernardo y Lucila de la Cruz. Bonifacio Basora, de 40 años, domiciliado en Yaguasa, labrador, hijo de padres desconocidos, se casa con Paula Martí, de 20 años. 08 de marzo. Nació María de la Paz Basora, hija natural de María Merced Basora. Enero. En Santa Bárbara. Juan Basora, hijo legítimo de Ylario Basora y María Teresa Basora, se casa con María Magdalena, hija natural de María Altagracia Hernández. 09 de febrero. Juan Ventura Basora, natural de Guinea, se casa con María Dolores Travieso, también natural de Guinea. Agosto. Gregorio Basora, natural de África, se casa con Patricia Guerrero, hija de Ramón y María de las Nieves. 21 de diciembre. Bautizo de María Eugenia Basora, hija legítima de Ylario Basora y Teresa Basora. Se casa Trinidad Basora, hija de Manuel Basora, en la parroquia de Santa Bárbara. 29 de junio. Gregorio Basora, residente en Yaguasa, declaró a Marcelino Basora, nacido el 18 de junio e hijo legítimo de Narcisa N. y de él. Murió, a la edad de 100 años, Lucila Cruz Basora en Santo Domingo. (Registro de defunción asentado en 1867). [Ver nota al final sobre la fecha] 14 de mayo. Bautizo de Juan Basora, hijo de José Basora y Dolores Cordero, en La Vega. En La Vega. Bartolo Basora se casa con Leonarda Beato. Él es hijo de Manuel Basora y Marcela de los Reyes, y ella es hija natural de María Beato. En Cotuí. Murió María Basora, hija de Juan Basora y Ángela Suárez. Concepción Basora, en Santiago de los Caballeros, bautiza a su hijo José de Jesús Mata Basora. Defunción de Juan Basora, de 17 años, agricultor, residente en Río Verde. En Santiago de los Caballeros. Murió José Basora, hijo de Manuel Basora y Marcelina Reyes. 21 de marzo. En la ciudad de La Vega, compareció Emiliano Basora e informó el fallecimiento de Petronila Basora, soltera, de 32 años, hija legítima de Bartolo Basora y Leonarda Mateo. En La Vega. Compareció Nicodemo Basora y declaró que falleció Sebastián Basora, de 8 meses de edad, hijo legítimo de Bartolo Basora y María Torres. 26 de diciembre. En La Vega. Falleció Florentina Basora, de 32 años, soltera, ama de casa, hija natural de María Basora. Mayo. Defunción de Ramón Basora, en La Vega, de 95 años, hijo de Flor Basora. En Santo Domingo. Falleció Ceferina García Basora, hija de Gertrudis Basora y Ramón García. Cristina Basora, en Cotuí, queda viuda de Pedro Severino de los Santos.

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Duleidys Rodríguez Castro Educadora y Filósofa Duleidys Rodriguez Castro es filósofa con estudios doctorales en Historia del Caribe por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), maestría en Filosofía por la Universidad del País Vasco y licenciatura en Filosofía y Humanidades por el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó. Además, es genealogista y coleccionista especializada en historia de la educación dominicana. Ver más