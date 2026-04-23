La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC), de la Dirección General de Bellas Artes, informó que representará a la República Dominicana en la primera edición del Festival Internacional de Danza Volcánica 2026, a celebrarse en San José, Costa Rica, los días 23 y 24 de abril, donde llevará a escena propuestas artísticas cargadas de sensibilidad, fuerza expresiva y profunda reflexión.

La participación dominicana empezar este jueves 23 de abril en la Estación del Ferrocarril al Atlántico de la capital costarricense, con la presentación de dos piezas coreográficas. La primera, “Pantomima de la Ausencia”, de la coreógrafa Patricia Ortega, propone un viaje íntimo a través de la ausencia y la memoria, donde dos mujeres transitan entre lo real y lo imaginario, marcadas por la espera y la pérdida.

En esa misma jornada se presentará “Hombres en fuga”, creación de Daymé del Toro, una obra que, desde un lenguaje directo y provocador, invita a cuestionar las formas en que se asumen las acciones y decisiones humanas.

El 24 de abril, la CNDC subirá al escenario del emblemático Teatro Popular Melico Salazar con la obra “Link”, también bajo la coreografía de Daymé del Toro.

Esta pieza reúne en escena a los bailarines Jonás Padilla, Mildred Rubirosa, Erick Roque, Wileydy Contreras, Wilma Lluberes, Jean Carlos Ramos, Jeremy Caro y Patricia Ortega, quienes dan vida a una propuesta que explora las dinámicas familiares y sociales desde lo íntimo, abordando los vínculos, la convivencia y las emociones que definen al ser humano.

Desde la Dirección General de Bellas Artes se valora esta destacada participación internacional como un paso significativo en la proyección del talento dominicano en escenarios extranjeros, al tiempo que reafirma el valor de la danza contemporánea como un lenguaje universal capaz de conectar culturas y sensibilidades diversas.

La actuación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea en este importante escenario también cuenta con el respaldo de la línea aérea Arajet, que busca elevar el arte y la cultura dominicana para enriquecer el panorama artístico nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más