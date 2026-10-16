Desde su fundación en 1983, la institución cultural sin fines de lucro Casa de Arte Inc. se ha consolidado como un espacio fundamental para el desarrollo cultural y artístico de la República Dominicana. Su iniciativa cumbre, el Festival Internacional Arte Vivo, que se aproxima a la celebración de sus 40 años de trayectoria ininterrumpida, representa una plataforma multidisciplinaria esencial para el intercambio, la experimentación y el relevo generacional en la región. El impacto de este binomio institucional radica en su trayectoria como un modelo de gestión independiente que, manteniendo su vocación comunitaria, ha logrado proyectarse con éxito desde la ciudad de Santiago hacia toda la región del Cibao, erigiéndose como un referente cultural indispensable para el país y el Caribe.

Este florecimiento institucional alcanzó un hito de gran relevancia gracias al respaldo del Poder Ejecutivo, en la figura del presidente Luis Abinader, cuya gestión dispuso los fondos para la adquisición del inmueble en la histórica calle Benito Monción, así como para su restauración y puesta en valor. Esta intervención integra de manera medular a la institución dentro de los proyectos estatales destinados a revitalizar el Centro Histórico de Santiago. Este avance complementa y honra el soporte constante que Casa de Arte ha recibido a lo largo de las décadas por parte de instituciones hermanas, empresarios, artistas y comerciantes, consolidando una sinergia pública y privada que salvaguarda la identidad cultural de la provincia.

No obstante, frente a este importante respaldo patrimonial y al compromiso del Poder Ejecutivo, Casa de Arte enfrenta una compleja situación institucional al formar parte de las organizaciones no gubernamentales a las cuales se les retiró el reconocimiento sectorial, quedando fuera del Presupuesto General de la Nación desde hace tres años. Actualmente, la institución no percibe los fondos estatales destinados a los servicios que ofrece a la comunidad, debido a un impase administrativo originado por observaciones en los procedimientos de reportes de gastos y fallas en un documento presentado hace tres años. Esta discontinuidad presupuestaria afecta la operatividad diaria de la entidad, limitando el alcance de sus proyectos en un momento en que su infraestructura física ha sido plenamente renovada.

Es importante señalar que el subsidio histórico de 500,000 pesos anuales se venía entregando de manera regular por más de dos décadas. A raíz del surgimiento de este impase con las autoridades reguladoras, directivos de la institución como Rosa Idalia García, Fernando Cabrera, Esteban Rosario, José Darío Suárez y Luis Córdova, junto a la entonces administradora Raquel Pichardo, han mantenido una comunicación activa con las instancias correspondientes. Se han realizado gestiones con la dirección provincial de Cultura, un viceministerio de la Presidencia residente en Santiago, la entonces ministra de Cultura, Milagros Germán, y varios viceministros de Economía con el objetivo de regularizar la situación y recobrar el reconocimiento sectorial. Asimismo, la situación le fue informada al presidente Luis Abinader hace unos meses. A pesar de estas gestiones institucionales, la condición de Casa de Arte se mantiene en un estado de indefinición técnica que aún no ha podido ser resuelto.

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Por todo lo expuesto, se solicita cordialmente una solución definitiva a esta situación administrativa, de modo que las excelentes instalaciones renovadas y entregadas por el presidente Luis Abinader puedan cumplir a cabalidad con los servicios y las altas expectativas de toda la comunidad. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para coordinar la regularización técnica necesaria que permita restituir el estatus presupuestario de Casa de Arte Inc., garantizando así que sus actividades, especialmente la celebración del 40 aniversario del Festival Internacional Arte Vivo, se realicen con el esplendor y el impacto social que merecen Santiago, el Cibao y toda la nación.

Ya es la Casa de Arte más hermosa, gracias a los esfuerzos del Poder Ejecutivo; ahora es preciso que el esfuerzo desinteresado de gestores y artistas que la consideran su hogar sea complementado por el otorgamiento del reconocimiento sectorial por parte del Ministerio de Cultura, que encabeza Roberto Ángel Salcedo, y del Ministerio de Hacienda y Economía, dirigido por Magín Díaz.

Fernando Cabrera Escritor Graduado en: Doctorado (PHD) en Estudios de Español: Lingüística y Literatura, Maestría en Administración de Empresa e Ingeniería de Sistemas y Computación. Ver más