Borges y la literatura occidental

Jorge Luis Borges no se limita a leer la literatura occidental desde dentro de su canon. La mira desde afuera, como quien entra y sale de las bibliotecas universales. En él, el Quijote, Shakespeare, Dante o Kafka no son monumentos intocables, sino piezas de un sistema de espejos que se completan con los “eddas nórdicos”, con los sufíes persas, con los gnósticos y con los cabalistas. Ese descentramiento le permite ser un lector que Occidente nunca había tenido: un lector capaz de reinventar su propia tradición.

Borges hace del español una lengua expandida, un laboratorio en el que confluyen genealogías diversas. Como ha dicho Vargas Llosa, con Borges el español se vuelve inteligente. Hay una literatura antes y después de Borges. Borges es el escritor más importante después de Cervantes. Con Borges cambia nuestra lengua. Si pensamos en su prosa, no es un castellano “puro” ni mucho menos; está atravesado por préstamos, giros sintácticos y ritmos que provienen de su contacto íntimo con el inglés —que escuchó desde niño en su casa y que conocía con una profundidad filológica— y con otras lenguas que estudió por curiosidad erudita: el alemán filosófico, el latín de las glosas medievales, el francés simbolista.

Lo interesante es que esa “contaminación” no aparece como un simple artificio o un gesto cosmopolita, sino como una respiración natural de su escritura. Cada frase borgeana está sostenida por una tradición doble o triple: el español rioplatense, con su claridad y sencillez; el inglés, con su precisión austera; y el trasfondo germánico o latino, con su densidad conceptual. Esa fusión genera un español insólito, donde una palabra común puede adquirir resonancias arcaicas o insospechadas, y donde una construcción aparentemente neutra encierra un eco de Shakespeare, de los anglosajones o de Schopenhauer.

Borges, en ese sentido, no solo escribe en español: escribe desde el español, pero hacia una universalidad idiomática. Reinventa la lengua como un espacio de traducción permanente, donde cada frase recuerda que ningún idioma existe solo, que todos se rozan, se filtran y se transforman.

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Borges hace de la erudición un placer narrativo. Lo que en otros sería pedantería, en él es un juego. Esa capacidad de condensar saberes densos en frases leves —la filosofía, la teología, la filología— le permite inventar lo que podríamos llamar una “literatura especulativa”: relatos que funcionan como experimentos filosóficos en miniatura. La biblioteca de Babel, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, El Aleph son ficciones, pero también “tratados” de metafísica disfrazados de cuento.

En una línea, Borges puede unir lo escandinavo con lo árabe, lo cabalístico con lo argentino, lo anglosajón con lo español. Su revolución no fue solo estilística: fue la transformación del español en una lengua capaz de ser universal, es decir, de articular todas las tradiciones en una prosa sobria y lúcida que acaba con el barroquismo, la retórica y la palabrería.

Borges, lector y escritor, muestra que la literatura es un espacio donde el conocimiento más abstracto se vuelve juego, y donde el canon occidental se abre a la pluralidad de todas las tradiciones. Por eso se lo puede llamar el “lector mayor” de Occidente: porque lo ha leído no como heredero único, sino como traductor y multiplicador de todas las literaturas.

Lo más rupturista en los cuentos de Borges —sobre todo en Ficciones y en El Aleph— es que, más allá de la paradoja de Pierre Menard, autor del Quijote, donde el gesto radical consiste en reescribir palabra por palabra el texto cervantino, reestructurarlo desde la memoria de toda la tradición, Borges ensaya también otra operación aún más vasta: la creación de un mundo alterno que sustituye al nuestro. Así ocurre en Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, donde un planeta imaginario, lentamente, desplaza a la realidad. Ese universo ficticio no es solo invención fantástica, sino un sistema total de saberes —metafísica, psicología, matemáticas, astrología, filología— que reescribe las bases mismas de lo real.

De este modo, Borges convierte el arte de la expresión verbal en un experimento donde la escritura no imita al mundo, sino que lo reemplaza. El Quijote reescrito y el planeta Tlön son, en última instancia, metáforas del poder de la palabra borgeana: un lenguaje delicado, casi frágil en su superficie, pero que en su centro concentra todo el universo. La obra de Borges no solo toca el mundo: lo duplica, lo reinventa, lo sustituye.

Borges no leyó el Quijote como una novela de caballerías paródica o como una mera sátira española. Lo leyó como un experimento infinito de posibilidades narrativas. Para él, Cervantes inventa una forma de literatura que se sabe literatura, que exhibe sus artificios y juega con las capas de la realidad y la ficción. Esa conciencia del artificio narrativo es lo que Borges radicaliza: la idea de que todo texto es siempre reescritura, traducción, cita, espejo.

Ahí se conecta con su famosa paradoja: “todo escritor crea a sus precursores”. El Borges que lee el Quijote está ya creando otra literatura posible, una donde Cervantes parece anticipar a Kafka, a Chesterton, a Joyce.

Borges transformó la literatura occidental porque mostró que su “centro” es un artificio y que lo universal no nace de imponer un canon único, sino de asumir la pluralidad de tradiciones, incluso las “olvidadas”. El Quijote fue para él la prueba de que una novela puede contener todas las novelas, y las literaturas orientales y escandinavas fueron su manera de expandir ese universo, rescatando voces que Occidente había relegado.

Jorge Luis Borges.

Borges se adelanta a la teoría de la intertextualidad. Menard no copia: su texto es idéntico al de Cervantes, pero la lectura es absolutamente distinta porque el contexto histórico y cultural lo ha transformado. El sentido no reside en la materialidad del texto, sino en la red de tradiciones, lecturas, interpretaciones que lo rodean. El espejo dentro del espejo a partir del Quijote ya era un juego de espejos (el manuscrito morisco, los cronistas falsos, la segunda parte que parodia la primera). Borges duplica ese juego y lo lleva al límite: ¿qué pasa si la misma obra existe dos veces, en dos siglos distintos, escrita por autores diferentes? La conclusión es vertiginosa: la literatura no es creación original, sino relectura infinita.

Al proponer que el Quijote de Menard es “más sutil” que el de Cervantes, Borges rompe la jerarquía de origen–copia, centro–periferia, canon–margen. La obra no es sagrada ni intocable: su valor depende de los cruces culturales que la reescriben. Ese gesto abre la puerta para legitimar tradiciones “olvidadas” (escandinava, oriental, cabalística, árabe) como parte del mismo archivo universal.

Antes de Pierre Menard, la literatura moderna todavía buscaba la originalidad (Joyce, Proust, Kafka,etc.). Después de Borges, el eje se desplaza: lo decisivo no es crear desde cero, sino leer-escribir en el espejo de la tradición universal. Esa es la verdadera posmodernidad: entender que toda obra es un palimpsesto.

Borges con Pierre Menard no solo transforma la lectura del Quijote, sino la noción misma de literatura: de un sistema cerrado de obras originales a un tejido infinito de espejos, traducciones y versiones, donde Occidente deja de ser el único centro y pasa a ser una parte más de la tradición cultural y humana.

Más que un narrador tradicional, Borges es un cuentista especulativo. En lugar de partir de una anécdota o de personajes definidos psicológicamente, parte de una hipótesis filosófica —una intuición metafísica, una paradoja lógica, una idea extraída de la teología o de la literatura— y la desarrolla narrativamente hasta convertirla en cuento. Así, su arte poética funciona como un laboratorio de pensamiento donde las categorías de lo real, lo posible y lo imaginario se tensionan y confunden.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más