¿Es la inteligencia artificial el enemigo? (1)

A lo largo de la historia, cada gran disrupción tecnológica ha sacudido los cimientos de nuestra cultura y sembrado una profunda inquietud sobre el sentido del trabajo humano. Hoy, el debate público suele reducirse a una disyuntiva tan cómoda como engañosa: determinar si la inteligencia artificial es nuestro enemigo. Plantear el problema en esos términos supone malinterpretar la naturaleza de nuestras propias creaciones. La inteligencia artificial carece de voluntad, conciencia o agendas ocultas. Es, en esencia, una herramienta sociotécnica; un espejo que nos devuelve, magnificados, tanto nuestros mayores hallazgos intelectuales como nuestros sesgos, grietas y contradicciones.

El verdadero desafío de nuestra época no habita en el código, sino en la capacidad de nuestras instituciones y comunidades para convertir el recelo instintivo en colaboración estratégica. Lograrlo exige abandonar el determinismo tecnológico pasivo y abrazar un constructivismo social activo. Bajo esta mirada, los seres humanos dejamos de ser espectadores vulnerables frente a algoritmos opacos para asumir el lugar que nos corresponde: el de diseñadores y garantes éticos de un ecosistema híbrido, donde la productividad se redefine mediante una gobernanza responsable, transparente y explicable.

De la resistencia física a la cognitiva

Para comprender el rechazo que despierta la inteligencia artificial generativa, basta con observar la memoria económica de la humanidad. El temor al desplazamiento, a la pérdida de oficio y a la erosión del valor humano es una constante cada vez que irrumpe una nueva herramienta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Hacia 1811, en los albores de la Primera Revolución Industrial, el movimiento ludita llevó a los tejedores ingleses a destruir los telares mecanizados con la esperanza de salvar su sustento. El tiempo demostró que la amenaza no residía en el engranaje de la máquina, sino en la ausencia de leyes laborales y redes de protección capaces de acompañar el tránsito del taller artesanal a la producción fabril. Más de un siglo después, entre 1950 y 1980, la llegada de los brazos robóticos a las líneas de ensamblaje avivó de nuevo el fantasma del desempleo masivo. Sin embargo, el trabajo no desapareció, sino que mutó: las máquinas absorbieron las tareas extenuantes y repetitivas, mientras los trabajadores asumían labores de supervisión técnica, mantenimiento e ingeniería de procesos.

Una transformación análoga ocurrió entre 1990 y 2010 con la revolución digital. La expansión de las computadoras personales, internet y las hojas de cálculo pareció sentenciar a profesiones como la contabilidad tradicional. Lejos de extinguirse, el oficio se elevó: al delegar el cálculo mecánico al software, los especialistas ganaron terreno en la auditoría y el análisis estratégico. Desde 2022, no obstante, los modelos de lenguaje de gran escala han cruzado una frontera inédita al llevar la automatización del músculo al intelecto y la creación. Capaces de redactar ensayos, componer imágenes, programar código y sintetizar literatura científica, estos sistemas provocan una legítima crisis de identidad profesional. Hoy se nos exige pasar de ser meros productores de contenido a curadores críticos, en un entorno donde discernir y validar importa mucho más que ejecutar. La historia es elocuente: la tecnología rara vez elimina el trabajo humano, pero quienes aprenden a dominarla terminan desplazando a quienes se resisten a ella.

El mito de la autonomía algorítmica

La imaginación colectiva suele revestir los riesgos tecnológicos con los ropajes de la ciencia ficción, proyectando máquinas rebeldes dotadas de intenciones hostiles. Sin embargo, nuestra mirada crítica debe apuntar hacia la responsabilidad humana antes que hacia una supuesta malicia artificial. El peligro real radica en el despliegue imprudente de sistemas automatizados que, desprovistos de controles rigurosos, amplifican prejuicios arraigados, propagan desinformación a escala industrial mediante contenidos sintéticos y ensanchan la brecha de alfabetización digital.

Comprender por qué ninguna tecnología es neutral exige examinar tres dimensiones de la arquitectura algorítmica. La primera corresponde a los datos de entrada. Los modelos de aprendizaje profundo no alumbran el saber desde el vacío; se nutren de vastos archivos que condensan la historia humana, por lo que reproducen y amplifican matemáticamente las asimetrías culturales y geopolíticas inscritas en esa memoria. La segunda dimensión atañe al proceso y al capital que lo impulsa. Los criterios de optimización de un algoritmo nunca son inocentes: obedecen a las prioridades comerciales, políticas o éticas de quienes financian su desarrollo, decidiendo si el sistema privilegia la captura de atención, el lucro corporativo o el rigor informativo. La tercera dimensión reside en la salida y en su engañosa apariencia de neutralidad. Las interfaces contemporáneas, pulcras y minimalistas, entregan respuestas con una seguridad aplastante que simula objetividad científica, ocultando los intereses comerciales y las imperfecciones de los datos que las sustentan.

Frente a esta opacidad, el filósofo de la ética digital Luciano Floridi y diversos investigadores han promovido marcos normativos para edificar una inteligencia artificial confiable. Esta disciplina procura armonizar la autonomía humana con la eficiencia computacional, asegurando que los sistemas respeten los derechos fundamentales y evitando los extravíos de una lectura puramente estadística del mundo.

Fernando Cabrera Escritor Graduado en: Doctorado (PHD) en Estudios de Español: Lingüística y Literatura, Maestría en Administración de Empresa e Ingeniería de Sistemas y Computación. Ver más