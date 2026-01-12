El periodista y escritor Marino Zapete fue elegido por la corporación Amazon para formar parte de un proyecto exclusivo de autores destacados en su plataforma global, que será traducidos al indioma inglés y promovidos en el mercado anglosajón.

La noticia cobra especial relevancia al confirmarse que sus títulos han sido traducidos al inglés, un nivel de proyección que, hasta el momento, no se conoce públicamente que haya sido otorgado a otro escritor dominicano bajo este esquema.

A través de comunicaciones directas enviadas al autor, Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) confirmó la disponibilidad mundial de sus obras bajo los títulos traducidos: "They Drove Her Mad" (La volvieron loca), "Mirror for the Corrupt" (Espejo para corruptos) y "The Irreverent Chronicle" (La crónica irreverente).

Esta iniciativa de Amazon coloca la narrativa y el análisis de Zapete —quien ya ha alcanzado la categoría de bestseller en la plataforma en español— en el fondo global de lectores de Kindle Unlimited y en los programas de promoción de alta visibilidad en mercados estratégicos como Estados Unidos y el Reino Unido.

La traducción de sus libros al inglés representa un puente cultural que permite que el pensamiento crítico de Zapete, quien también es autor de “La sociedad de los platos rotos,” trascienda las fronteras del idioma. Al respecto, el autor manifestó que, aunque su prioridad nunca ha sido el mercado, este reconocimiento es un hito que asume con satisfacción.

"Siempre he escrito con la intención de exponer mis ideas libremente, sin filtros. Nunca he buscado premios ni he trabajado en función de las ventas, pero el hecho de que Amazon se haya comunicado directamente conmigo para este proyecto es un honor", expresó Zapete. "Espero que este paso no sea solo para mí, sino que abra las puertas y que pronto este honor le toque a otros escritores dominicanos que tienen mucho que decir al mundo".

Con esta incursión, Marino Zapete se posiciona como un pionero dominicano en este proyecto de Amazon, logrando que el periodismo de investigación y la crónica de nuestro país estén ahora disponibles en las vitrinas digitales más importantes del mundo de habla inglesa.

El más reciente libro de Zapete es “Lo bueno de contar lo malo,” una compilación que contiene detalles de hechos que según el punto de vista del autor podrían ayudar a tener una idea crítica sobre la deuda histórica de cada uno de los jefes de gobierno que ha tenido el pueblo dominicano en los últimos 50 años.

Sobre el autor

Marino Zapete es un destacado periodista de investigación, escritor y líder de opinión dominicano con más de cuatro décadas de trayectoria. Conocido por su estilo frontal y su compromiso inquebrantable con la ética, ha sido una voz crítica fundamental en la defensa de la transparencia y los derechos humanos en la República Dominicana. A lo largo de su carrera, ha laborado en los principales medios de comunicación del país y ha mantenido una presencia independiente a través de sus plataformas digitales y libros, convirtiéndose en un referente de integridad y valentía en el ejercicio del periodismo latinoamericano.

