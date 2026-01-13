Un 13 de enero de 1834 nació el historiador José Gabriel García, considerado como el Padre de la Historiografía Dominicana, por su legado de aportes a la formación ciudadana y a la protección de la memoria colectiva.

El decreto número 562-20 del 15 de octubre de 2020 instituyó cada 13 de enero como el Día Nacional del Historiador, con la finalidad de rendir homenaje a todos aquellos profesionales que promueven la cultura y la identidad desde los ámbitos de la historiografía, la archivística, la docencia, la museografía y la divulgación.

Precisamente por eso, sostiene la Academia Dominicana de la Historia, la fecha invita a reflexionar sobre los retos, transformaciones y desafíos que enfrenta la disciplina histórica para ejercer un papel más dinámico en la preservación del patrimonio histórico, fomentar la investigación, aplicar nuevas tecnologías de cara a la digitalización y difusión del material de archivo y a su divulgación en línea, impulsar discusiones metodológicas actualizadas, enseñar y explicar la historia de un modo didáctico, innovador, honesto y veraz, a fin de poder transmitir a las generaciones futuras el significado, la sabiduría y el sentido de pertenencia acumulados durante siglos.

"Lejos de ser simples cronistas, que acumulan datos sueltos, los historiadores son verdaderos especialistas, cuya actividad se desenvuelve entre documentos, libros, periódicos, revistas, fotografías, imágenes, objetos arqueológicos, relatos, testimonios orales e incluso registros audiovisuales y digitales", resalta la Academia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sostiene que todo ello, los historiadores lo hacen con el propósito de rescatar fechas, eventos, lugares e identidades, plantear preguntas, formular hipótesis y desarrollar interpretaciones sobre hábitos y aspectos de la vida cotidiana, el funcionamiento de las instituciones y la circulación de las ideas, recuperando con ello narrativas perdidas y aportando conclusiones objetivas.

La historia, destaca la entidad, es un oficio interdisciplinario, que dialoga con otras ramas de las humanidades tales como la arqueología, la antropología, la economía, la sociología, la geografía y las ciencias políticas.

Es decir que, en un contexto de constantes cambios tecnológicos y nuevas formas de relaciones sociales, la actuación de los historiadores, vital para la sociedad, se multiplica y se reafirma como un puente que conecta el pasado y el presente, aportando a la construcción de un mejor futuro.

"Celebremos, pues, al maestro José Gabriel García y a todos nuestros historiadores, los cuales, con su tenacidad, pasión y rigor, nos recuerdan que para construir un porvenir consciente debemos conocer nuestro origen".

La Academia Dominicana de la Historia expresó su reconocimiento a quienes dedican su vida a la investigación, preservación y difusión de la memoria colectiva y, con su trabajo, fortalecen la identidad nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más