ACENTO CULTURAL

Agenda semanal de arte y cultura

Del jueves 9 al miércoles 15 de octubre de 2025



Una semana para tocar el alma: teatro, música, danza, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.

📍 SANTO DOMINGO

🎭 Teatro y Escena

– Sala La Dramática – Palacio de Bellas Artes: El beso de la mujer araña — Jue 9–Dom 12 · Jue–Sáb 8:30 p. m., Dom 6:30 p. m. · RD$1,200 · +18 · Boletas en tix.do. Elenco: Vicente Santos y Yasser Michelén.

– Teatro Nacional (Bar Juan Lockward): Tributo a Héroes del Silencio, Soda Stereo & Maná — Sáb 11 · 8:00 p. m. · RD$2,500 · boletos en tix.do.

– Teatro Nacional: ANAKA-O-NA. Alaba y Ocaso — Jue 9 (teatro inmersivo familiar).

– Microteatro SD (Ciudad Colonial): temporada inmersiva 'Te conozco de antes' — Vie 10–Dom 12 (funciones viernes y sábado 8:00/9:15/10:30 p. m.; domingo 6:00/7:15/8:30 p. m.).

– Teatro Guloya (Ciudad Colonial): programación escolar y de sala (consultar cartelera vigente).

🎶 Conciertos y Música en Vivo

Ruinas de San Francisco (Ciudad Colonial): Grupo Bonyé — Dom 12 · 6:00–10:00 p. m. (gratis).

Casa de Teatro (Zona Colonial):

– Viernes 10: Concierto Fundación Fiesta Clásica .

– Martes 14: Celebración 'Cumbre' en el bar.

– Sala Cristóbal de Llerena: programación de música, teatro y trova (consultar agenda completa en redes de Casa de Teatro).

📚 Literatura / Charlas

– Centro Cultural de España (CCE): Reutilización textil en la comunidad — Jue 9.

– CCE: Taller 'Rap: Voz, poder y palabra / el pregón como estilo musical' — 9, 10 y 15 de oct.

– CCE: 'Leyendo la escena. Club de Lectura Teatral' — Jue 9.

🎬 Cine

Centro Cultural Banreservas.

– Centro Cultural Banreservas: ciclo y exposiciones (consultar cartelera semanal en sus canales).

🖼️ Exposiciones / Museos

– Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón (Ciudad Colonial): exhibición permanente sobre primeros pobladores taínos · Mar–Dom 9:30 a. m.–6:30 p. m. (entrada gratuita).

– Museo de Arte Moderno (MAM): abierto Mar–Dom 10:00 a. m.–6:00 p. m. (ver agenda del museo).

🏛️ Monumentos (Ciudad Colonial)

Alcázar de Colón · Fortaleza Ozama · Museo de las Casas Reales · Faro a Colón (ver horarios oficiales).

📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

– Centro León: exposiciones y programa regular de actividades (consultar agenda semanal).

Centro León en Santiago de los Caballeros..Foto: Ariel Díaz-Alejo/acento.com.do.Fecha: 25/01/2012.

– Gran Teatro del Cibao: cartelera en preparación para FITE (segunda quincena de octubre).

📍 PUERTO PLATA

– Parque Central: presentaciones y actividades culturales locales (consultar alcaldía y centros culturales).

Parque Central de la Ciudad de Puerto Plata.

– Fortaleza San Felipe / Museo del Ámbar: abiertos al público (ver horarios).

📍 LA ROMANA

– Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y galería abiertos al público.

📍 PUNTA CANA / HIGÜEY

– Cartelera de shows y tributos en vivo (consultar venues).

– Museo de La Altagracia (Higüey): arte sacro y patrimonio religioso.

🌟 Destacados de la Semana (9–15 oct.)

– El beso de la mujer araña — Sala La Dramática (Bellas Artes), Jue 9–Dom 12.

– ANAKA-O-NA — Teatro Nacional, Jue 9.

– Tributo Héroes/Soda/Maná — Bar Juan Lockward, Sáb 11.

– Grupo Bonyé — Ruinas de San Francisco, Dom 12 · gratis.

– Taller de Rap y Club de Lectura Teatral — CCE, 9–10–15.

– Casa del Cordón — mar–dom, 9:30–6:30.

🗓️ Avance inmediato

– XII FITE 2025 — del 19 al 30 de octubre en Teatro Nacional y Gran Teatro del Cibao.

Notas útiles

Verifica horarios y boletería en los canales oficiales de cada sede. Los eventos con entrada libre pueden estar sujetos a aforo.

La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.

