ACENTO CULTURAL

Del jueves 9 al miércoles 15 de octubre de 2025
Una semana para tocar el alma: teatro, música, danza, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.
📍 SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
– Sala La Dramática – Palacio de Bellas Artes: El beso de la mujer araña — Jue 9–Dom 12 · Jue–Sáb 8:30 p. m., Dom 6:30 p. m. · RD$1,200 · +18 · Boletas en tix.do. Elenco: Vicente Santos y Yasser Michelén.
– Teatro Nacional (Bar Juan Lockward): Tributo a Héroes del Silencio, Soda Stereo & Maná — Sáb 11 · 8:00 p. m. · RD$2,500 · boletos en tix.do.
– Teatro Nacional: ANAKA-O-NA. Alaba y Ocaso — Jue 9 (teatro inmersivo familiar).
– Microteatro SD (Ciudad Colonial): temporada inmersiva 'Te conozco de antes' — Vie 10–Dom 12 (funciones viernes y sábado 8:00/9:15/10:30 p. m.; domingo 6:00/7:15/8:30 p. m.).
– Teatro Guloya (Ciudad Colonial): programación escolar y de sala (consultar cartelera vigente).
🎶 Conciertos y Música en Vivo
Ruinas de San Francisco (Ciudad Colonial): Grupo Bonyé — Dom 12 · 6:00–10:00 p. m. (gratis).
Casa de Teatro (Zona Colonial):
– Viernes 10: Concierto Fundación Fiesta Clásica .
– Martes 14: Celebración 'Cumbre' en el bar.
– Sala Cristóbal de Llerena: programación de música, teatro y trova (consultar agenda completa en redes de Casa de Teatro).
📚 Literatura / Charlas
– Centro Cultural de España (CCE): Reutilización textil en la comunidad — Jue 9.
– CCE: Taller 'Rap: Voz, poder y palabra / el pregón como estilo musical' — 9, 10 y 15 de oct.
– CCE: 'Leyendo la escena. Club de Lectura Teatral' — Jue 9.
🎬 Cine
– Centro Cultural Banreservas: ciclo y exposiciones (consultar cartelera semanal en sus canales).
🖼️ Exposiciones / Museos
– Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón (Ciudad Colonial): exhibición permanente sobre primeros pobladores taínos · Mar–Dom 9:30 a. m.–6:30 p. m. (entrada gratuita).
– Museo de Arte Moderno (MAM): abierto Mar–Dom 10:00 a. m.–6:00 p. m. (ver agenda del museo).
🏛️ Monumentos (Ciudad Colonial)
Alcázar de Colón · Fortaleza Ozama · Museo de las Casas Reales · Faro a Colón (ver horarios oficiales).
📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
– Centro León: exposiciones y programa regular de actividades (consultar agenda semanal).
– Gran Teatro del Cibao: cartelera en preparación para FITE (segunda quincena de octubre).
📍 PUERTO PLATA
– Parque Central: presentaciones y actividades culturales locales (consultar alcaldía y centros culturales).
– Fortaleza San Felipe / Museo del Ámbar: abiertos al público (ver horarios).
📍 LA ROMANA
– Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y galería abiertos al público.
📍 PUNTA CANA / HIGÜEY
– Cartelera de shows y tributos en vivo (consultar venues).
– Museo de La Altagracia (Higüey): arte sacro y patrimonio religioso.
🌟 Destacados de la Semana (9–15 oct.)
– El beso de la mujer araña — Sala La Dramática (Bellas Artes), Jue 9–Dom 12.
– ANAKA-O-NA — Teatro Nacional, Jue 9.
– Tributo Héroes/Soda/Maná — Bar Juan Lockward, Sáb 11.
– Grupo Bonyé — Ruinas de San Francisco, Dom 12 · gratis.
– Taller de Rap y Club de Lectura Teatral — CCE, 9–10–15.
– Casa del Cordón — mar–dom, 9:30–6:30.
🗓️ Avance inmediato
– XII FITE 2025 — del 19 al 30 de octubre en Teatro Nacional y Gran Teatro del Cibao.
Notas útiles
Verifica horarios y boletería en los canales oficiales de cada sede. Los eventos con entrada libre pueden estar sujetos a aforo.
