ACENTO CULTURAL

Del jueves 25 de septiembre al miércoles 1 de octubre de 2025

Una semana para tocar el alma: teatro, danza, música, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.

📍 SANTO DOMINGO

📚 Literatura / Gran Evento

Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 — Inauguración: jue 25 de sep · Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Programa literario, conferencias, presentaciones y actividades culturales durante toda la semana.

Puesta en circulación del libro *Lo que se hizo Voz*, de los autores María Emilia García y Geraldo Castillo. Dom 28 de sep · 7:00 p. m. · Pabellón del Cómic, Feria Internacional del Libro.

🎭 Teatro y Escena

Teatro Guloya (Ciudad Colonial): Liborio — Últimas funciones de la temporada · Vie 26 y Sáb 27 · 8:30 p. m. | Dom 28 · 6:30 p. m.

Palacio de Bellas Artes – Sala Máximo Avilés Blonda:

La última boda — Compañía Nacional de Danza Contemporánea · Vie 26 y Sáb 27 · 8:00 p. m.

Teatro Cúcara-Mácara – Nova Teatro:

Espectáculo infantil de títeres · Jabru y Teatro de Títeres (Colombia) · funciones de fin de semana.

🎶 Música en Vivo

Casa de Teatro.

Casa de Teatro: Bohemio Soneros — Concierto · Sáb 27 · 9:00 p. m.

Programación de cantautores y jazz durante la semana.

💃 Danza / 🎬 Cine

Centro Cultural Banreservas: ciclo de cine de septiembre (consultar cartelera).

🖼️ Exposiciones / Museos

Clara Ledesma. «Casetas». Óleotela, 1963. Colección Museo de Arte Moderno.

31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales — Museo de Arte Moderno (MAM) (vigente).

Centro Cultural Banreservas: exposición Aquiles Azar. Siempre dibujos (desde el 2 de oct).

Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón: exhibición permanente sobre los primeros pobladores.

Centro Cultural de España (CCE): exposición “Un hogar es un techo” (hasta el 19 de oct).

🏛️ Monumentos

Faro a Colón, Santo Domingo Este.

Alcázar de Colón, Fortaleza Ozama, Museo de las Casas Reales, Faro a Colón (visitas guiadas).

📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Caminata por la ruta cultural de los Murales (agenda municipal; consultar horarios).

Museo del Tabaco: Conoce la historia de la ruta del tabaco: Tierra de cigarros.

Centro León: talleres de arte y exposiciones que celebran la identidad dominicana.

Viernes Musicales – Centro León: “Las caras del vinilo” con Wachao · Vie 26 · 8:00 p. m. (entrada gratuita).

📍 PUERTO PLATA

Parque Central: actividades culturales y conciertos populares.

Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar abiertos al público.

📍 LA ROMANA

Complejo cultural Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.

📍 PUNTA CANA / HIGÜEY

Cartelera de shows y tributos musicales en vivo (consultar venues).

Museo de La Altagracia (Higüey): arte sacro y patrimonio religioso.

🌟 Destacados de la Semana

Inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (jue 25, Plaza de la Cultura).

Sinestesia es un espectáculo visual,sonoro y danzario para ser estudiado y premiado de todas las formas posibles. FOTO : José Rafael Sosa.

La última boda — Compañía Nacional de Danza Contemporánea (26 y 27, Palacio de Bellas Artes).

Liborio (último fin de semana, Teatro Guloya).

Bohemio Soneros (sáb 27, Casa de Teatro).

Jabru y Teatro de Títeres (infantil, Nova Teatro).

Ruta cultural de los Murales (Santiago).

Museo del Tabaco (Santiago).

Centro León.

Centro León: talleres y exposiciones.

Bienal Nacional de Artes Visuales (MAM).

“Un hogar es un techo” (CCE).

🏛️ Invitación a los Museos

Recuerda que los museos son memoria viva y experiencia sensible. Esta semana, además de los monumentos coloniales y los espacios permanentes, te invitamos a descubrir:

– Museo del Tabaco (Santiago): la historia de la ruta del tabaco.

– Museo del Ámbar (Puerto Plata): patrimonio natural convertido en arte.

– Museo de la Altagracia (Higüey): arte sacro dominicano.

– Museo Arqueológico Regional de Altos de Chavón (La Romana): nuestra herencia precolombina.

🗓️ Avance inmediato

Centro Cultural Banreservas: exposición Aquiles Azar. Siempre dibujos — inaugura jue 2 de oct.

Centro León: próximos Viernes Musicales.

✨ La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.

