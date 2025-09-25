ACENTO CULTURAL

Del jueves 25 de septiembre al miércoles 1 de octubre de 2025
Una semana para tocar el alma: teatro, danza, música, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.
📍 SANTO DOMINGO
📚 Literatura / Gran Evento
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 — Inauguración: jue 25 de sep · Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Programa literario, conferencias, presentaciones y actividades culturales durante toda la semana.
Puesta en circulación del libro *Lo que se hizo Voz*, de los autores María Emilia García y Geraldo Castillo. Dom 28 de sep · 7:00 p. m. · Pabellón del Cómic, Feria Internacional del Libro.
🎭 Teatro y Escena
Teatro Guloya (Ciudad Colonial): Liborio — Últimas funciones de la temporada · Vie 26 y Sáb 27 · 8:30 p. m. | Dom 28 · 6:30 p. m.
Palacio de Bellas Artes – Sala Máximo Avilés Blonda:
La última boda — Compañía Nacional de Danza Contemporánea · Vie 26 y Sáb 27 · 8:00 p. m.
Teatro Cúcara-Mácara – Nova Teatro:
Espectáculo infantil de títeres · Jabru y Teatro de Títeres (Colombia) · funciones de fin de semana.
🎶 Música en Vivo
Casa de Teatro: Bohemio Soneros — Concierto · Sáb 27 · 9:00 p. m.
Programación de cantautores y jazz durante la semana.
💃 Danza / 🎬 Cine
Centro Cultural Banreservas: ciclo de cine de septiembre (consultar cartelera).
🖼️ Exposiciones / Museos
31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales — Museo de Arte Moderno (MAM) (vigente).
Centro Cultural Banreservas: exposición Aquiles Azar. Siempre dibujos (desde el 2 de oct).
Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón: exhibición permanente sobre los primeros pobladores.
Centro Cultural de España (CCE): exposición “Un hogar es un techo” (hasta el 19 de oct).
🏛️ Monumentos
Alcázar de Colón, Fortaleza Ozama, Museo de las Casas Reales, Faro a Colón (visitas guiadas).
📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Caminata por la ruta cultural de los Murales (agenda municipal; consultar horarios).
Museo del Tabaco: Conoce la historia de la ruta del tabaco: Tierra de cigarros.
Centro León: talleres de arte y exposiciones que celebran la identidad dominicana.
Viernes Musicales – Centro León: “Las caras del vinilo” con Wachao · Vie 26 · 8:00 p. m. (entrada gratuita).
📍 PUERTO PLATA
Parque Central: actividades culturales y conciertos populares.
Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar abiertos al público.
📍 LA ROMANA
Complejo cultural Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.
📍 PUNTA CANA / HIGÜEY
Cartelera de shows y tributos musicales en vivo (consultar venues).
Museo de La Altagracia (Higüey): arte sacro y patrimonio religioso.
🌟 Destacados de la Semana
Inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (jue 25, Plaza de la Cultura).
La última boda — Compañía Nacional de Danza Contemporánea (26 y 27, Palacio de Bellas Artes).
Liborio (último fin de semana, Teatro Guloya).
Bohemio Soneros (sáb 27, Casa de Teatro).
Jabru y Teatro de Títeres (infantil, Nova Teatro).
Ruta cultural de los Murales (Santiago).
Museo del Tabaco (Santiago).
Centro León: talleres y exposiciones.
Bienal Nacional de Artes Visuales (MAM).
“Un hogar es un techo” (CCE).
🏛️ Invitación a los Museos
Recuerda que los museos son memoria viva y experiencia sensible. Esta semana, además de los monumentos coloniales y los espacios permanentes, te invitamos a descubrir:
– Museo del Tabaco (Santiago): la historia de la ruta del tabaco.
– Museo del Ámbar (Puerto Plata): patrimonio natural convertido en arte.
– Museo de la Altagracia (Higüey): arte sacro dominicano.
– Museo Arqueológico Regional de Altos de Chavón (La Romana): nuestra herencia precolombina.
🗓️ Avance inmediato
Centro Cultural Banreservas: exposición Aquiles Azar. Siempre dibujos — inaugura jue 2 de oct.
Centro León: próximos Viernes Musicales.
✨ La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.
Para incluir actividades artísticas y culturales, envía la información al correo: daniloginebra54@gmail.com
Compartir esta nota