XIV Edición Fonprocine 2025 premia 'El amor en los tiempos de bacanería' y 'Tres balas', sobre Lucrecia Pérez

La Dirección General de Cine (Dgcine) anunció los proyectos ganadores del Concurso Público del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) 2025.

El proyecto fílmico ganador de RD$7 millones para largometraje de ficción fue el drama romántico El amor en los tiempos de bacanería, de Cardo Santo Producciones SRL, dirigido por Patricia Pepén, con producción de Cristian Mojica —también guionista— y Yoel Morales, ambos reconocidos por sus obras desde Mentes Fritas (Azul Magia y La Bachata de Biónico).

La comedia dramática narra la historia de amor de Zuleika y Junior, quienes transitan entre los desafíos del crecimiento personal y una compleja relación con la madre, hasta descubrir gradualmente lo que realmente significa el amor y, sobre todo, el amor propio. Patricia Pepén es una cineasta dominicana con formación en la New York Film Academy y la ESCAC (Barcelona). Ha dirigido y producido cortometrajes y proyectos presentados en festivales internacionales.

Ganadores por "El amor de los tiempos de bacanería"

El proyecto ha ganado el Premio de Diseño de Audiencias del World Cinema Fund durante su participación en Nuevas Miradas 18 de la EICTV (Cuba). Asimismo, obtuvo pase directo a SAPCINE (Colombia) y formó parte del Warmi Lab del MAFIZ (Festival de Málaga, España), del II Ópera Prima Lab del FICCI (Cartagena, Colombia), de la Producers Network del Marché du Film (Cannes, Francia) y del Encuentro de Coproducción del Festival de Guadalajara (México).

El filme fue seleccionado para el X Salón de Productores y Proyectos Cinematográficos SAPCINE FIC de Cali (Colombia), donde obtuvo nueve reconocimientos, fortaleciendo su posición dentro del circuito latinoamericano de desarrollo cinematográfico. (https://cineculturaymas.com/el-amor-en-los-tiempos-de-bacaneria-una-historia-dominicana-premiada-en-los-principales-laboratorios-de-cine-latinoamericano/).

En la categoría de Posproducción de Documental, el proyecto ganador fue Tres Balas, de Desideria Films SRL, cuya terminación se realizará en Pulpo Post. Con guion y dirección de Génesis Valenzuela, el documental investiga el asesinato de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez en Madrid, España, en 1992.

Se trata del primer caso penalizado en España como crimen de odio por racismo y xenofobia. Cuenta con fotografía de Daniela Cajías, edición de Ana Plaff y musicalización de Sara Sánchez. El equipo de realización es mayoritariamente femenino. https://www.programaibermedia.com/proyectos/tres-balas/

Tres Balas, como proyecto, ha sido reconocido internacionalmente en circuitos de industria cinematográfica, tras haber ganado tres premios en la categoría Puertas Abiertas del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza): Open Doors Grant (premio económico otorgado por la ciudad de Bellinzona), Artekino International Prize y Open Doors World Cinema Fund del Berlinale World Cinema Fund (Festival de Berlín). Además, obtuvo el premio Cine por Hacer en desarrollo en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria.

La obra apela a la descripción documental mediante elementos narrativos y personales, explorando la memoria histórica, la violencia racial y la experiencia migratoria dominicana desde una perspectiva crítica e íntima.

Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dgcine, señaló: “Hemos visto cómo muchos de los proyectos que participan en asesorías y residencias regresan fortalecidos y, en numerosos casos, se convierten en proyectos ganadores. Esto confirma que apostar por el desarrollo y el crecimiento creativo realmente marca la diferencia”.

Entre las principales novedades de esta decimocuarta edición sobresalió la incorporación de las Menciones Especiales, destinadas a reconocer propuestas de alto valor creativo y narrativo, así como el fortalecimiento de alianzas estratégicas con entidades como Caribbean Cinemas y Caribbean Films Distribution, para la exhibición del cine dominicano, y Pulpo Post, aliado clave en la categoría de Posproducción de Documental.

Dgcine destacó la diversidad de propuestas, la calidad creativa y el impulso a nuevas voces dentro del cine dominicano.

Listado de ganadores

Producción de Largometraje de Ficción y/o Animación — RD$7,000,000.00

Proyecto ganador: El amor en los tiempos de bacanería, de Cardo Santo Producciones SRL

Mención Especial: Llamará, de Media Jíbara SRL

Posproducción de Documental

Proyecto ganador: Tres Balas, de Desideria Films SRL — Servicios de posproducción de Pulpo Post

Mención Especial: La lengua del agua, de Casa Latina Films SRL

Desarrollo de Proyectos — RD$750,000.00 cada uno

Brujas de la Isla — Flor Blanca SRL

Dos veranos — Zumbadores Films SRL

El último relato — Cayena Pictures SRL

Bulla — Colectivo Cinematográfico 81 SRL

Un funeral para Lola — Tamarindo Films SRL

Bendición Ma — Peti Desperado EIRL

Mención Especial: P.G. Dios, de Casa Negra Cine SRL

Producción de Cortometraje

Proyecto ganador: El suceso, de Modafoca SRL — RD$600,000.00

Mención Especial: Lo que se tragó la Tierra, de Santiago García Cruz

Producción de Cortometraje de Animación

Proyecto ganador: Rosie y Ventra: Guardianes del Don, de Ogando Producciones SRL — RD$1,000,000.00

Mención Especial: El lugar en el que tan bien estás, de Yatnna Montilla

Línea de Apoyo a la Coproducción Minoritaria

Proyecto ganador: Beba, de Faula Films SRL — RD$3,500,000.00

Mención Especial: Valvas, de Media Jíbara SRL.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más