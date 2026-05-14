A pesar de que el montaje ha mantenido una presencia significativa de mujeres a lo largo de su historia, sin embargo, esto no implica una igualdad plena. Aunque hoy existe una mayor diversidad y reconocimiento, persisten brechas en términos de oportunidades, acceso a grandes producciones y visibilidad mediática.

Además, el cambio hacia tecnologías digitales ha transformado el oficio, exigiendo nuevas competencias y adaptaciones. En este contexto, las montajistas contemporáneas continúan enfrentando desafíos, pero también abren camino para nuevas generaciones que buscan redefinir el lugar de las mujeres en el cine.



Ejemplo de esto son dos figuras destacadas en la industria como Jennifer Lame (Pensilvania, 1981) conocida por su colaboración con Christopher Nolan en Oppenheimer (2023), ganadora de un Oscar por este montaje.

Su trabajo se distingue por una estructura temporal compleja y una precisión rítmica que logra articular múltiples líneas narrativas sin perder coherencia emocional, consolidándose como una de las editoras más influyentes de la actualidad.

Otra presencia clave es Margaret Sixel (Sudáfrica,1966), quien alcanzó reconocimiento internacional por su montaje en Mad Max: Fury Road (2015), dirigida por George Miller cuya edición requirió condensar más de 470 horas de metraje en una narrativa frenética de dos horas. Su trabajo redefinió el montaje de acción contemporáneo, logrando una claridad visual excepcional en medio de secuencias vertiginosas, lo que le valió el Premio Oscar.

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En España, América Latina y República Dominicana

Las pioneras del montaje cinematográfico en España forjaron un camino invisibilizado durante décadas. Desde los albores del cine mudo hasta la posguerra franquista, figuras como Magdalena Pulido (1947-1978) y Pepita Orduna (1948–1960) destacaron en los años 50, participando en un tercio de los largometrajes producidos entonces. Pulido acumuló 18 créditos en filmes clave, mientras Orduna sumó 15, trabajando en contextos restrictivos donde el acceso a cámaras era vetado, pero el permitía su ingreso.

Hoy, las montajistas contemporáneas del cine español perpetúan este legado con mayor visibilidad. Julia Juániz (Navarra, 1956), nominada al Goya por Las niñas (2021) y Un año, una noche (2022). Teresa Font (Gallifa, 1956), con 12 Goyas por obras como La buena vida (2008) y colaboraciones con Almodóvar (Dolor y gloria, 2019), ha elevado el puesto a categoría ejecutiva.

Otras destacadas incluyen a Carolina Álvarez Campeones (2018), Elena Ruiz La isla mínima (2014) y Montse Ribé As bestas (2022), quienes editan thrillers y dramas independientes, aportando precisión narrativa en un cine que subió al 38 % de representatividad femenina en 2024.

En el panorama de América Latina este presenta algunas relevantes. La editora mexicana Fernanda de la Peza (México, 1983) ha trabajado en cine independiente con una sensibilidad particular hacia el ritmo contemplativo y la construcción de atmósferas, características del cine de autor de la región.

De la Peza ha trabajado con algunos de los directores más influyentes del cine de autor mexicano. Colaboró con Carlos Reygadas en Luz silenciosa (2007) y Post Tenebras Lux (2012). Con Amat Escalante editó y produjo La región salvaje (2016).

Por su parte, la argentina Alejandra Almirón (Buenos Aires, 1974) ha desarrollado una sólida trayectoria en el cine documental, donde el montaje adquiere un rol estructurante en la organización del archivo y la memoria. Ha editado más de 40 documentales. Trabajos como El tiempo y la sangre (2004), Los próximos pasados (2006) y Café de los maestros (2008), le han valido reconocimiento.

Su trabajo dialoga con una tradición latinoamericana en la que la edición es también una forma de pensamiento crítico. También se encuentra la brasileña Cristina Amaral (Brasil, 1969) quien trabajó con importantes cineastas, destacando las asociaciones con Carlos Reichenbach Alma Corsária (1993).

En Chile está la presencia de Carolina Siraqyan conocida por su rol de montajista en los documentales de Maite Alberdi “La memoria infinita” (2023), “El agente topo” (2020) y de la ficción “Sayen” (2023).



En República Dominicana, aunque es poco visibilizado el rol de las montajistas, algunas realizadoras también han desarrollado esta función como el trabajo desempeñado por Natalia Cabral para su propio documental “El sitio de los sitios” (2016).

Otra profesional del montaje es Judy Ciprian quien ha ejercido la función en producciones como los documentales Hay un país en el mundo (2017) y Santo Domingo (2020). Nathalia Lafuente egresada de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba conocida por el montaje del documental Morena (s).

También está se encuentra la labor de Gina Giudicelli quien se ha consolidado como una de las profesionales más consistentes en el ámbito del montaje.

Su trabajo evidencia una comprensión profunda del ritmo narrativo y de la construcción emocional del relato. Significativo son sus trabajos de montaje en producciones como La familia Reyna (2015), Lo que siento por ti (2018), – por la que ganó Premio La Silla-, La isla rota (2018) y Aire (2024), Nieta de mi abuela (2026).

No obstante, la poca presencia del género femenino en el plano local hace que los retos sean aún mayores que en otros países, pues como industria incipiente, República Dominicana necesita entender más la importancia de esta labor e involucrar en este renglón a más mujeres profesionales que asuman también su compromiso de forjar una identidad narrativa del cine dominicano a través del montaje.