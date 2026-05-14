El documental Apocalipsis en el trópico (Petra Costa), que tomó años de investigación y para el que se tuvo que ubicar documentos y filmaciones, enfrentó dificultades por parte de los sectores expuestos y sirvió para mostrar la esencia antidemocrática de los evangélicos radicales.

Brunno Pacini, quien fue el investigador del premiado documental y parte del equipo central de producción, explicó a los periodistas, previo a ganar el Premio Platino Xcaret, que el documental como género es una combinación de cine, verdad e historia.

Pacini, joven guionista y recopilador de la información que sirvió de base, cuando ofrecía declaraciones en el junket de prensa, no tenía la certidumbre de que el documental sería el ganador. Él fue el encargado de recoger el galardón en la ceremonia de gala y agradecer al jurado.

La película dirigida por Petra Costa llamó la atención de la crítica por su retrato de la influencia evangélica en la política brasileña y por su mirada sobre el ascenso de la extrema derecha en el país. La cinta examina a fondo el crecimiento del movimiento evangélico dentro del escenario político brasileño y el notable poder que acumularon diversos líderes religiosos durante los últimos años.

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Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, creados en 2014 por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), se han consolidado como el evento más importante para la industria audiovisual de los 23 países hispanohablantes y de lengua portuguesa. Estos galardones fueron creados para reconocer lo mejor del audiovisual iberoamericano.

La directora centra parte de la narrativa en la figura de Silas Malafaia, uno de los aliados más visibles del expresidente Jair Bolsonaro. El documental muestra cómo ciertos sectores evangélicos lograron una influencia significativa tanto en el Congreso como en el discurso político de la derecha brasileña. Según la ficha de la producción, Costa consiguió un acceso cercano a Malafaia y a otras figuras vinculadas al movimiento bolsonarista.

“El cine documental tiene la capacidad de transformar el trauma en memoria, y la memoria en movimiento”. Brunno Pacini

Apocalipsis en el trópico enfoca la actitud de los evangélicos fundamentalistas ante la pandemia de COVID-19, las elecciones presidenciales de 2022 y la crisis política que estalló tras la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El objetivo es responder a la pregunta: ¿La religión exacerbó el contexto social que condujo al intento de golpe de Estado ocurrido después de los comicios?

“Es un equipo maravilloso, gigantesco… No hay palabras para explicar lo que hicieron, las horas trabajadas. Investigadores que fueron detrás de documentos que ni siquiera sabíamos que existían. Todos ellos fueron fundamentales para que esta película se hiciera realidad”, expresó Pacini

Este documental superó a los otros competidores: Bajo las banderas, el sol, Flores para Antonio y Tardes de soledad.

El documental también provocó polémica en Brasil. Según información citada en la ficha de la película, Silas Malafaia asistió a una proyección especial en Río de Janeiro y abandonó la sala, molest​a, por el contenido del filme.

La película tuvo su estreno mundial fuera de competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 29 de agosto de 2024, para luego llegar a salas de cine de Brasil en julio de 2025 y más tarde se incorporó al catálogo de Netflix, empresa responsable de su distribución internacional. El estreno mundial en la plataforma ocurrió el 14 de julio de 2025. Apocalipsis en el trópico permanece disponible en Netflix para el público internacional.

Sinopsis

Explora el creciente poder de los líderes evangélicos en la política brasileña. Acercándose a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro y Silas Malafaia, un carismático telepredicador, el documental cuestiona cuándo una democracia se convierte en teocracia y revela las tensiones entre religión y poder en Brasil.

La directora

Petra Costa es una actriz y cineasta brasileña. Sus películas se han exhibido en varios festivales internacionales y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Ficha técnica

Título: Apocalipsis en el trópico

Apocalipsis en el trópico Directora: Petra Costa

Investigación: Brunno Pacini

Guion: Petra Costa , Alexandra Orofino y David Barker

, y Duración: 109 minutos

109 minutos País de origen: Brasil

Coproducción: Dinamarca y Estados Unidos

y Año: 2024

2024 Elenco: Henry Kissinger , Jair Bolsonaro , Luiz Inácio Lula da Silva , Petra Costa y Silas Malafaia

, , , y Idioma: Portugués (subtitulada al español, inglés y danés)

Premios y reconocimientos

Premio Platino del Cine Iberoamericano 2026.

Cuatro nominaciones a los Premios de la Crítica de Estados Unidos.

Premio de la Asociación Internacional de Documentales 2025.

Fue postulado por Brasil al Premio Óscar como película internacional.

al Premio Óscar como película internacional. Selección oficial en: 51.º Festival de Cine de Telluride, 72.º Festival Internacional de Cine de San Sebastián y Festival de Cine de Nueva York de 2024. Ganador como producción especial en los Premios Cinema Eye (2025).

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más