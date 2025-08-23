Falleció el actor dominicano Miguel Ángel Martínez

La Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) manifestó su pesar por el fallecimiento del actor Miguel Ángel Martínez.

Martínez era actor de teatro, cine y televisión en República Dominicana. Además, fue partícipe de audiovisusales nacionales como Ladrones a domicilio, Y a Dios que me perdone, Trópico de sangre, La soga y La lucha de Ana.

Nacido en la provincia Sánchez Ramírez, inició su carrera artística en 1972, primero en la actuación y luego consolidándose como un profesional versátil en el teatro y el cine.

El gremio informó que fue una figura respetada y querida por el público y sus colegas. "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares", indicó la ADAC mediante una nota luctuosa.

Hasta la tarde de este sábado no se habían ofrecido detalles sobre los actos fúnebres en memoria del artista.

