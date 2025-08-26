La Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC) confirmó el fallecimiento del dramaturgo Franklin Domínguez, director de la película La silla (1963).

En una nota, el gremio informó que durante este martes 26 de agosto, a las 3:55 de la madrugada, Domínguez "ha cerrado sus ojos para siempre".

"Los telones y escenarios" de República Dominicana "se enlutecen" con la partida del maestro, dramaturgo, actor y director, Franklin Domínguez.

"Trascendiste a fuerza de empeño y dedicación las fronteras de este pedazo de isla caribeña que tanto amaste, llevando a todo el mundo la magia de tus letras y el arte de las tablas", agregó el ADAC.

Domínguez nació en 1931.

El actor tuvo complicaciones finales del cáncer de próstata, diagnosticado en 2014.

Aún se desconocen cuándo se llevarán sus honras fúnebres.

