Angelita Curiel, más conocida como La Mulatona, falleció la noche de este sábado 24 de agosto, luego de permanecer varios días ingresada por complicaciones renales.

Su deceso se produjo en un centro médico de salud.

Curiel fue una figura clave del entretenimiento dominicano en los años 80. Su paso por el popular programa El Show del Mediodía, donde compartió escena con artistas como Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico, la catapultó al estrellato como una de las vedettes más recordadas del país.

Aunque se retiró de los escenarios hace casi dos décadas, su legado permanece en la memoria colectiva.

Aún no se ha informado de las honras fúnebres que se le rendirán.

