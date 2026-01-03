El inicio de 2026 encuentra al cine dominicano celebrando uno de los logros más significativos de su historia reciente. La película dominicana PEPE, dirigida por Nelson Carlo de los Santos Arias, ha sido incluida en el prestigioso ranking “The 50 Best Films of 2025” de The Guardian, ocupando la posición número 14 entre las mejores películas estrenadas en el Reino Unido durante el año pasado.

No se trata de una mención menor. El listado anual de The Guardian es considerado uno de los termómetros culturales más influyentes del cine contemporáneo, elaborado por un panel de críticos de primer nivel encabezado por Peter Bradshaw. Su selección no responde a taquilla ni a tendencias algorítmicas, sino a criterios artísticos, culturales y cinematográficos de largo alcance.

Un ranking de peso internacional

Para el cierre de 2025, The Guardian eligió como las cinco mejores películas del año a:

One Battle After Another (Paul Thomas Anderson), elegida como la mejor película del año. 2000 Meters to Andriivka, impactante documental sobre el frente de guerra en Ucrania. Young Mothers, el celebrado regreso de los hermanos Dardenne. The Ice Tower, protagonizada por Marion Cotillard. Marty Supreme, con Timothée Chalamet en el papel de un excéntrico jugador de ping pong.

Que PEPE aparezca junto a estas producciones confirma no solo su calidad artística, sino también el momento histórico que vive el cine dominicano, capaz de dialogar de tú a tú con algunas de las cinematografías más consolidadas del mundo.

PEPE: una película dominicana que cruzó fronteras

The Guardian describió PEPE como una “meditación docu-ficticia enorme y caprichosa”, una obra tan extraña como profundamente bella, que explora la conciencia de un animal arrojado a un entorno completamente ajeno. Para Peter Bradshaw, la película se mueve como su propio protagonista: impredecible, inquietante y con una fuerza que deja huella.

La cinta fue seleccionada como una de las mejores películas estrenadas en el Reino Unido en 2025, un reconocimiento excepcional para una película dominicana de carácter experimental, muy alejada de los cánones comerciales tradicionales.

¿De qué trata PEPE?

La historia se construye desde una propuesta narrativa radical y “fantasmagórica”. PEPE relata la vida —y la memoria— del primer y último hipopótamo asesinado en América, uno de los animales que formaron parte del zoológico privado de Pablo Escobar en Colombia.

El relato se articula a través de la voz del propio hipopótamo, que habla en español, afrikáans y mbukushu, mientras reflexiona sobre el desarraigo, la violencia y las huellas del colonialismo. Visualmente, la película mezcla blanco y negro, color digital vibrante y secuencias oníricas, creando una experiencia sensorial única que desafía las fronteras entre documental y ficción.

Premios, hitos y reconocimiento internacional

El lugar de PEPE en el ranking de The Guardian no es un hecho aislado, sino la culminación de un recorrido internacional extraordinario:

Oso de Plata al Mejor Director – Berlinale 2024

Nelson Carlo de los Santos Arias se convirtió en el primer cineasta latinoamericano en obtener este galardón en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Nelson Carlo de los Santos Arias se convirtió en el primer cineasta latinoamericano en obtener este galardón en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Selección para los Oscar 2026

La película fue elegida por la República Dominicana para representarla en la categoría de Mejor Película Internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

La película fue elegida por la República Dominicana para representarla en la categoría de Mejor Película Internacional en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Circuito internacional de festivales

Antes de su estreno nacional en mayo de 2025, PEPE fue selección oficial en festivales de primer nivel como San Sebastián, Toronto, Nueva York y Tokio, consolidando su prestigio global.

Un punto de inflexión para el cine dominicano

Más allá de premios y rankings, PEPE representa algo aún más profundo: un punto de inflexión para el cine dominicano. Su inclusión en la lista de The Guardian confirma que el país no solo produce cine, sino que aporta nuevas formas de pensar y sentir el lenguaje cinematográfico.

En un año tan activo como 2025, esta película se erige como símbolo de una industria que ya no solo cruza fronteras, sino que deja marcas en ellas. Para el público internacional interesado en el cine de autor y la experimentación artística, PEPE coloca a la República Dominicana en la vanguardia del cine global.

El logro es colectivo, histórico y, sobre todo, irreversible.

