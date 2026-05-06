El valor de los Premios Platino del Cine Iberoamericano está dado en una dimensión que supera el veredicto del jurado que se dará a conocer en el ceremonial de gala el próximo sábado 9 en el Gran Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), dentro del complejo Xcaret, en Playa del Carmen, Quintana Roo, México.

Independientemente de a manos de quién vayan las estatuillas, los Premios Platino implican una trascendencia que excede el espectáculo, sobrepasa los titulares; es más que las menciones y “likes” en redes sociales. Su esencia no es la competencia entre películas y directores: es el proceso que intrínsecamente impulsa la industria de nuestros países.

Para los días que corren, en especial para quienes siguen el cine como espectadores o en su condición de ser parte de los muchos frentes de realización de esa industria en el nuestro (República Dominicana) y en los demás 22 países de la región iberoamericana, los Premios Platino son la síntesis del reconocimiento a las películas de la industria.

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano, creados en 2014 por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), se han consolidado como el evento más importante para la industria audiovisual de los 23 países hispanohablantes y lusófonos (Término que se refiere a las personas que hablan portugués como lengua materna o segunda lengua, así como a los países y comunidades donde el portugués es el idioma oficial o predominante).

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Los XIII Premios Platino Xcaret se entregan este sabado 9 en Riviera Maya. Una delegación periodística dominicana cubrirá el evento para el país Acento estará presente.

El impacto de los Premios Platino va mucho más allá del glamour de una alfombra roja. A continuación, se desglosa su importancia en los tres pilares que mencionas: social, financiero y de relaciones (networking).

Porque, vistos integralmente, los Premios Platino no son solo una ceremonia de entrega de galardones. Son la principal herramienta geopolítica, cultural y comercial del audiovisual iberoamericano. Socialmente, unen a 23 naciones bajo un mismo idioma e identidad; financieramente, dinamizan un mercado transnacional generando empleos y rentabilidad; y, en términos relacionales, son la plataforma de networking que asegura que las películas y series de la región sigan existiendo y creciendo en el futuro.

Los Premios Platino actúan como un puente cultural para más de 600 millones de personas que hablan español y portugués.

Creación de un imaginario común: Históricamente, el público iberoamericano consumía cine de Hollywood o de su propio país, pero rara vez veía cine de países vecinos (un mexicano rara vez veía cine chileno, o un español cine colombiano). Los Premios Platino han ayudado a romper esas fronteras, creando un sentido de pertenencia y un “star system” (sistema de estrellas) iberoamericano unificado.

han ayudado a romper esas fronteras, creando un sentido de pertenencia y un “star system” (sistema de estrellas) iberoamericano unificado. Representación y diversidad: Las películas y series nominadas suelen abordar realidades sociales profundas (desigualdad, dictaduras, pueblos indígenas, migración, diversidad sexual). Al premiar estas obras, se pone el foco mediático en temas cruciales para las sociedades de la región, fomentando el debate público.

Orgullo frente a la hegemonía anglosajona: Demuestran que el cine en español y portugués tiene la calidad técnica, narrativa y actoral para competir a nivel global. Se han convertido en los “Oscar iberoamericanos”, dignificando la profesión ante los ojos del público local.

Importancia financiera: motor económico e industrial

El cine es arte, pero también es una industria masiva. Los Premios Platino son un catalizador económico indispensable para la región.

La creación de Platino Industria : En paralelo a la gala de premios, se celebra Platino Industria , un mercado audiovisual que reúne a inversores, productoras, comisiones de filmación y plataformas de streaming. Aquí se compran y venden derechos de distribución, lo que inyecta millones de dólares directamente a la industria.

: En paralelo a la gala de premios, se celebra , un mercado audiovisual que reúne a inversores, productoras, comisiones de filmación y plataformas de streaming. Aquí se compran y venden derechos de distribución, lo que inyecta millones de dólares directamente a la industria. Impulso a la taquilla y al streaming: El sello de “Ganador del Premio Platino” o “Nominado” actúa como una garantía de calidad. Esto alarga la vida comercial de las películas en los cines y aumenta exponencialmente su valor de venta a plataformas como Netflix , Amazon , Max o ViX .

, , o . Fomento de las coproducciones: El cine en Iberoamérica a menudo sufre de falta de presupuesto individual por país. Los Premios Platino fomentan las coproducciones (por ejemplo, España-Argentina-México). Al unir presupuestos e incentivos fiscales de varios países, se logran producciones más grandes, competitivas y rentables.

fomentan las coproducciones (por ejemplo, España-Argentina-México). Al unir presupuestos e incentivos fiscales de varios países, se logran producciones más grandes, competitivas y rentables. Derrama económica para las sedes: Las ciudades que albergan los premios (como Madrid, la Riviera Maya en México, Punta del Este o Ciudad de Panamá) reciben un impacto económico directo masivo en turismo, hostelería, contratación de personal técnico local y publicidad a nivel mundial.

Importancia de relaciones

El éxito en la industria audiovisual moderna depende de las conexiones, y los Premios Platino son el epicentro anual del “quién es quién” en Iberoamérica.

Punto de encuentro inigualable: directores, guionistas, actores, productores, distribuidores y ejecutivos de televisión de 23 países coinciden en un mismo espacio durante casi una semana. De las charlas informales, cenas y eventos paralelos nacen constantemente nuevos proyectos, elencos y alianzas.

Conexión entre el talento y el capital: Los Premios Platino ponen en la misma habitación a los creadores de historias (guionistas/directores) con quienes tienen el dinero para financiarlas (ejecutivos de estudios europeos y americanos, inversores privados y representantes gubernamentales de fondos como Ibermedia ).

ponen en la misma habitación a los creadores de historias (guionistas/directores) con quienes tienen el dinero para financiarlas (ejecutivos de estudios europeos y americanos, inversores privados y representantes gubernamentales de fondos como ). Puente Europa-América: Fungen como la conexión perfecta entre la industria europea (a través de España y Portugal ) y América Latina. Esto facilita la entrada del talento latinoamericano al mercado europeo y viceversa, permitiendo que actores e integrantes del equipo técnico puedan cruzar el Atlántico para trabajar de forma constante.

y ) y América Latina. Esto facilita la entrada del talento latinoamericano al mercado europeo y viceversa, permitiendo que actores e integrantes del equipo técnico puedan cruzar el Atlántico para trabajar de forma constante. Integración de la televisión: Al incluir categorías de miniseries y teleseries, los Premios Platino reconocieron a tiempo el poder de la televisión moderna. Esto ha permitido que el talento cinematográfico tradicional se relacione de forma natural con los gigantes del streaming, creando un ecosistema laboral mucho más robusto.

Los Premios Platino importan para el cine iberoamericano (y, en general, para todo su audiovisual: cine + series) porque funcionan como una “infraestructura” de prestigio, visibilidad y negocio a escala regional.

Los Premios Platino no se pueden reducir a una gala. Ese ceremonial actúa como el plato de miel sobre las abejas. Su meta va más lejos: ayudan a construir mercado, crear relaciones entre países y reforzar una identidad cultural compartida.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más