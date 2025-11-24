Protagonizar Wicked 2 representa un momento crucial en la carrera de Ariana Grande, no solo porque continúa liderando una de las adaptaciones musicales más esperadas y queridas del cine moderno, sino porque consolida su transición definitiva de estrella pop a actriz dramática.

Su interpretación nuevamente de Glinda le permite demostrar profundidad, vulnerabilidad y oficio en un personaje complejo que evoluciona emocionalmente, lo que marca un antes y un después en su trayectoria artística.

En una conferencia de prensa virtual convocada por Universal Pictures para periodistas y analistas cinematográficos, la actriz y cantante dejó ver ese vínculo íntimo que ha desarrollado con Glinda.

“Lo que siempre me ha fascinado de Glinda, y creo que es algo que la hace increíblemente especial, es esa mezcla constante entre su luz y su oscuridad”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“En Wicked 2 eso se siente muchísimo más. Desde la primera película yo veía cómo su brillo, su alegría, su aparente perfección… todo eso convive con cosas que ella esconde debajo como sus inseguridades, su necesidad de que la validen, de sentirse querida. Nada de eso surge de la nada.”

Y añadió: “Pasé mucho tiempo imaginando su infancia, las creencias que le inculcaron, las expectativas que cargó durante toda su vida. Esa ‘burbuja’ que se construyó a su alrededor… y cómo, poco a poco, empieza a romperse. Y en esta segunda parte no se rompe, estalla.”

La actriz comentó con emoción que una de las cosas más gratificantes de volver a interpretar a Glinda es enfrentar, por primera vez, sus sombras sin disfrazarlas.

“Esta película te permite verla reaccionar a las desilusiones reales, sin maquillaje emocional. Y para mí, eso es hermoso.”

La relación entre las dos protagonistas

Cuando se le preguntó por su dinámica con Cynthia Erivo, Ariana aclaró que no hubo como tal un "reencuentro". “Filmamos las dos películas al mismo tiempo, así que realmente nunca dejamos de trabajar juntas”, explicó. “Y fue un privilegio enorme. La quiero muchísimo, la respeto como actriz y como persona. Es extraordinaria.”

Luego reflexionó sobre un tema central en Wicked 2 como es la soledad que comparten Glinda y Elphaba, aunque vivida desde mundos completamente opuestos.

“Elphaba está sola de verdad, aislada en el bosque, sin su mejor amiga. Y Glinda… bueno, ella está rodeada de gente, todos diciéndole que lo está haciendo increíble, que es perfecta. Y, aun así, se siente profundamente sola. Eso fue muy fuerte de explorar. Cynthia y yo hablamos mucho de esa dualidad.”

Ariana agregó, con un tono más suave: “Fue muy especial interpretar esa vulnerabilidad paralela. Algo precioso de compartir en esta segunda película.”

El impacto personal de Wicked 2 en Ariana

Sobre el impacto personal que le ha producido la película la estrella pop más grande de 2019 y la artista femenina más exitosa en debutar en la década de 2010 por Billboard, señaló: “No sé cómo decirlo sin ponerme emocional… pero Wicked sanó mi relación con la creación. Me devolvió algo muy importante. Volví a enamorarme de mi oficio.”.

Explicó que durante un tiempo sintió que su fama hablaba más fuerte que su trabajo, algo que le pesaba de formas que nunca había dicho en voz alta.

“Amo actuar, amo crear… y esta película me hizo sentir vista por lo que hago, no por lo que represento. Eso fue transformador para mí”.

Sobre el arco emocional de Glinda

Profundizando en la evolución de su personaje, Ariana recordó cómo Glinda, en la primera parte, se movía casi completamente bajo el hechizo de la validación externa.

“Tenía esa energía tan alegre, tan perfecta, tan de ‘todo está bien’, y al principio le funciona”, explicó. “Pero en la segunda película… esa misma luz empieza a distorsionarse. Ya no se usa para hacer el bien. Se vuelve más dolorosa, más oscura.”

Luego añadió: “A medida que la burbuja se desmorona, Glinda tiene que mirar más allá de sí misma. Y eso… eso la cambia.”

También recordó un momento específico de la primera película como aquella escena del sombrero en Ozdust. “Siempre supe que había una bondad silenciosa dentro de ella. Jon añadió una pequeña toma para mostrar ese instante de conciencia, ese ‘sé que esto no está bien’. Ese detalle significa mucho, porque muestra que la verdadera Glinda siempre estuvo ahí.”

El espejo emocional entre Glinda y Elphaba

Profundizando en el vínculo entre las protagonistas, Ariana reflexionó:

“Es interesante, porque tanto Glinda como Elphaba crecieron sintiendo que no eran suficientes. Cada una desde un lugar distinto, claro… pero lo que sienten, en esencia, es parecido.”

Dijo que, por eso mismo, cuando se encuentran por primera vez, no hay odio.

“Es curiosidad. Es como mirarse en un espejo extraño y preguntarte: ‘¿por qué me reconozco aquí?’ Las dos sienten una presión enorme. Solo que cada una la lleva de formas completamente diferentes. Y por eso se necesitan.”

Sobre asumir el legado del personaje

Ariana habló también de cómo fue heredar un rol tan querido, con una larga historia en Broadway. Con mucho respeto, expresó:

“Me sentí muy honrada de tener la bendición de las Glindas anteriores. Yo quería homenajearlas, por supuesto, pero también encontrar mi propio color. Todas las actrices que han interpretado a Glinda lo hacen: aportan su visión, su matiz. Yo solo soy una más en ese linaje hermoso.”

Explicó que su preparación comenzó meses antes de la audición.

“Quería conocer a Glinda como persona. No solo como personaje. Leer entre líneas, entender su corazón, descubrir por qué hace las cosas. Y, además, tuve que reentrenar mi voz para un rol operístico. Fue un reto inmenso… pero tan hermoso.”

La intérprete de God is a woman, su canción más escuchada, admitió que a veces le dan ganas de llorar de lo agradecida que se siente y de haber estado en esta producción de cine musical.

“Wicked 2 es muy distinta a la primera parte, y ambas son distintas a cualquier cosa que haya hecho antes. Espero que puedan sentir todo lo que pusimos en estas películas. A mí me cambió totalmente por dentro.”