Del 51 Festival Iberoamericano de Huelva: El Premio de la Prensa Iberoamericana, otorgado por los asociados de Periodistas Iberoamericanos de Cine (PIC), ha decidido distinguir la película Un futuro brillante (2025), de la uruguaya Lucía Garibaldi.

El jurado —integrado por Ninoska Dávila (Venezuela), Sayo Hurtado (Perú), Francisco Sánchez Pintado (España), José Rafael Sosa (República Dominicana) y Pedro Paunero (México)— destacó del filme “su mirada distópica construida desde un retrato íntimo y sutil, que combina humor negro y observación social”, así como su capacidad para revelar “la vulnerabilidad de sus personajes” mediante una puesta en escena contenida y de “voz profundamente personal”.

De forma excepcional, el jurado otorgó además una Mención Especial a la colombiana Noviembre, de Tomás Corredor, por “asumir riesgos artísticos, sociales y técnicos” al representar “uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de Colombia desde la atmósfera claustrofóbica de un cuarto de baño”.

