Reuters La fuerza multinacional en Haití ha tenido dificultades para penetrar en las zonas de Puerto Príncipe donde las pandillas tienen el control.

El presidente Nayib Bukele publicó este jueves imágenes de la misión enviada a Haití para recuperar a cuatro militares salvadoreños que desaparecieron en el país caribeño hace casi dos semanas y darles "una lección a las pandillas".

Lo hizo horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador confirmara que el mandatario ya había informado sobre un "despliegue robusto" al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aime, a principios de semana.

La misión asciende a 2.000 efectivos, que reforzarán las operaciones de búsqueda y rescate de los soldados.

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Integrantes de un cuerpo multinacional respaldada por la ONU cuya misión es combatir el crimen y ayudar a restablecer el orden en Haití, se les perdió la pista el 18 de octubre en una zona controlada por pandillas.

Adjunto a un mensaje en criollo dirigido al "pueblo haitiano", Bukele compartió este jueves en X un video en el que se ve a militares abordando vuelos y vehículos de combate y helicópteros listos para ser transportados.

"Casi hemos terminado de desplegar a nuestros soldados y equipos en suelo haitiano. Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión del país de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos interés en dominar al pueblo haitiano, ni en apropiarnos de la riqueza de Haití", escribió en la red social.

El presidente aseguró que es El Salvador el que está asumiendo mayoritariamente el costo del despliegue, aunque cuente con ayuda logística de otras naciones. "Es con nuestros propios y modestos fondos que estamos cubriendo el 90% de los gastos", subrayó.

También recordó el tiempo en el que El Salvador vivió bajo el yugo de las pandillas.

"Pasamos por el mismo sufrimiento que Haití está atravesando hoy. (…) Sabemos lo que eso significa: vivir con miedo, no confiar en los políticos, no creer en nadie que prometa ayudarte. Porque nadie vino a ayudarnos, y quienes vinieron no tenían buenas intenciones", dijo.

Por eso, les pidió a los haitianos "confiar" en él. "No vinimos a Haití a ganar dinero, porque nadie nos está pagando por hacerlo. Vinimos a Haití para luchar contra los malvados", agregó.

"Operación a gran escala

Los cuatro soldados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) regresaban a su base en un vehículo blindado cuando fueron emboscados en una zona de la nación insular caribeña controlada por grupos armados llamados Croix-des-Bouquets.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del reclamo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador afirmó que la "operación a gran escala" contó con el apoyo de varios países y organizaciones internacionales.

A principios de esta semana, Haití entregó cuatro cadáveres a las fuerzas especiales alegando que pertenecían a los militares desaparecidos, pero Bukele afirmó que no coincidían.

Dijo que uno de los cadáveres era de un niño y que otro vestía el uniforme militar de otro país.

Reuters Los cuatro soldados desaparecidos hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

La semana pasada, Bukele amenazó en una publicación de X con acabar con las pandillas de Haití, diciendo que replicaría las medidas que tomó en El Salvador si no liberaban a los salvadoreños.

En octubre del año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la ampliación de las competencias del GSF para hacer frente al empeoramiento de la violencia de las pandillas en Haití.

La fuerza multinacional ha tenido dificultades para penetrar en las zonas donde las pandillas tienen el control. Según la ONU, más de 5700 personas murieron este año en Haití a causa de la violencia relacionada con las pandillas, y estas controlan gran parte de la capital.

Haití ha sido asolado por la violencia de las pandillas durante años, pero la situación ha empeorado en el vacío político que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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