Getty Images Patrick Stewart fue el aclamado Profesor X en la saga de X-Men.

El actor británico Patrick Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, tras una breve batalla contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según se anunció este jueves a través de su cuenta en Instagram.

Se informó que el aclamado actor de Star Trek y X-Men estuvo "bajo el cuidado amoroso de su querida esposa, Sunny".

"Estuvo arropado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa profunda emoción que solo él era capaz de inspirar, tras toda una vida de entrega hacia todos nosotros", añadió la publicación.

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"Guardaremos siempre en el recuerdo la serenidad y la reflexión que se reflejaban en su rostro; un testimonio perdurable de su gracia invencible".

"Natural de Mirfield, en el West Riding de Yorkshire, su trayectoria le llevó desde la Royal Shakespeare Company hasta una carrera igualmente aclamada que abarcó siete décadas en Broadway, el cine y la televisión".

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