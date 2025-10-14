AFP via Getty Images Machado expresó a BBC Mundo que su galardón era "como una inyección" para su movimiento político.

Venezuela anunció el lunes que cerrará su embajada en Oslo, Noruega, días después de que la líder de la oposición María Corina Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

En un comunicado, el gobierno venezolano no aludió al premio de Machado pero afirmó que el cierre era parte de una reestructuración de su servicio de extranjería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega confirmó que Caracas había cerrado su sede en Oslo sin dar razones.

El Comité del Nobel en Oslo la nombró ganadora del premio el viernes en reconocimiento de lo que llamó "su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela", mientras que el mandatario venezolano Nicolás Maduro se refirió a la galardonada de 58 año como una "bruja demoníaca".

El Ministerio de Relaciones Exteriores noruego calificó la decisión de "lamentable".

"A pesar de nuestras diferencias sobre varios asuntos, Noruega desea mantener un diálogo abierto con Venezuela y continuará trabajando en esta dirección", expresó una portavoz del ministerio.

Añadió que el Premio Nobel "es independiente del gobierno noruego".

Contrario a los premios de literatura, física, química, medicina y economía que se deciden y entregan en Suecia, el Nobel de la Paz es seleccionado y entregado por un comité en Oslo, Noruega.

Se debe a que el fundador de los premios, el magnate Alfred Nobel, estipuló en su testamento que la categoría de la Paz fuera responsabilidad de un comité independiente nombrado por el Parlamento noruego.

Esto lo hizo en una época en que Suecia y Noruega estaban unidas y el parlamento de esta última había promovido políticas e iniciativas a favor del diálogo y resolución de conflictos.

AFP via Getty Images El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydes, elogió a Machado como una "figura clave, unificadora de la oposición venezolana".

Durante años, Machado ha realizado una campaña contra Maduro, cuyo gobierno de 12 años es considerado ilegítimo por muchas naciones.

La líder opositora se ha visto forzada a vivir oculta por mucho del año pasado.

Al destacar sus logros, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydes llamó a Machado una "figura clave, unificadora de una oposición política que en un entonces estaba profundamente dividida… en un Estado brutalmente autoritario que ahora sufre una crisis humanitaria y económica".

Machado expresó a BBC Mundo que su galardón era "como una inyección" para su movimiento político. Que da "ánimo y fuerza para concretar la última etapa de esta lucha" porque el pueblo venezolano se da cuenta de que no estamos solos, expresó.

Caracas también cerró su embajada en Australia, mientras que abrió sedes en Zimbabue y Burkina Faso, quienes catalogó de "socios estratégicos en la lucha" contra "presiones hegemónicas".

El cierre de dos embajadas venezolanas en países férreamente aliados de EE.UU. sucede después de varias semanas de altas tensiones entre Caracas y Washington.

La fuerza naval estadounidense ha destruido por lo menos cuatro embarcaciones que afirmó que estaban traficando narcóticos desde Venezuela a EE.UU., matando al menos 21 personas a bordo, en lo que el gobierno de Trump ha llamado su guerra contra las drogas.

Los ataques han sido condenados por varios países, incluyendo Venezuela y Colombia, con algunos abogados internacionales describiéndolos con una violación del derecho internacional.

La última vez que Noruega fue objeto de un golpe diplomático por el Premio Nobel de la Paz fue con China en 2010, cuando entregó el galardón al disidente político Liu Xiaobo. Pekín suspendió el comercio y otras relaciones y sólo normalizó los lazos con Oslo seis años después.

*Con información adicional de William Márquez de BBC Mundo

BBC

