Zoedan Las fuertes lluvias en la región causaron la inundación de la mina.

Al menos 14 personas murieron este lunes tras la inundación de una mina de oro en el municipio de El Callao, en el sur de Venezuela, informaron las agencias de emergencia venezolanas.

De acuerdo con los reportes locales, las fuertes lluvias que se precipitaron durante el fin de semana causaron la inundación de los socavones donde estaban trabajando los mineros.

Según el directorio de Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Zoedan), los mineros se encontraban en tres puntos distintos del complejo minero.

El director del Zoedan, Gregory González Acevedo, explicó en su cuenta de Instagram que se había instalado un puesto de mando con el fin de "coordinar las operaciones para recuperación de los catorce fallecidos" en la mina Cuatro Esquinas de Caratal, ubicada a unos 850 kilómetros al sureste de Caracas

"La primera fase de las obras consiste en bombear todos los pozos del sector para reducir el nivel del agua y luego evaluar las labores de rescate", informó el Zoedan.

Getty Images La mayoría de los 30.000 habitantes de El Calló dependen de la actividad minera.

Según el testimonio de los mineros a la agencia de noticias AP, las fuertes lluvias comenzaron este domingo en la tarde y duraron cuatro horas, lo que causó la inundación en los socavones donde estaban 11 de los mineros fallecidos.

En medio del caos, otro grupo de mineros bajó al lugar donde estaban las motobombas que extraen el agua que emana la tierra en medio de las labores de minería, pero tres de ellos murieron allí.

Venezuela es un país donde la actividad minera es una fuente de recursos importante, pero muchas veces se realiza en condiciones precarias de seguridad.

La localidad de El Callao, donde ocurrió la inundación, la mayoría de los 30.000 habitantes viven o dependen de la activida de extracción de oro.

BBC

