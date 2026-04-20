Getty Images Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

Un tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de las famosas pirámides prehispánicas de Teotihuacán, al norte de Ciudad de México, dejó al menos una turista canadiense fallecida y varios heridos, informaron las autoridades federales.

El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado que, según las primeras investigaciones, un hombre realizó disparos en el sitio turístico y después "se privó de la vida".

"Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica", añadía la nota.

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La emergencia fue atendida por elementos de la Guardia Nacional y de la policía del Estado de México, que lograron asegurar un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca.

Según el sistema sanitario IMSS Bienestar, siete personas fueron ingresadas a un hospital cercano para ser atendidas por diversas lesiones: "Cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad", decía un comunicado en X.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias para las víctimas e informó que se ha abierto una investigación. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", escribió en X.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad".

No hubo más detalles sobre el sospechoso ni la condición de los heridos de manera inmediata.

Getty Images El tiroteo ocurrió en uno de los niveles superiores de la Pirámide de la Luna.

¿Qué se sabe de lo ocurrido?

Según reportes de la televisión mexicana, los disparos se produjeron alrededor del mediodía en la Pirámide de la Luna, que es junto con la Pirámide del Sol una de las dos grandes edificaciones del sitio arqueológico.

El sospechoso presuntamente estaba en uno de los niveles superiores de la edificación y sostuvo una discusión con algunas personas antes de abrir fuego. Momentos después se quitó la vida.

Un video que comenzó a difundirse en redes sociales mostraba al presunto atacante caminar con un arma por el lugar, mientras otras personas permanecían tiradas en una de las plataformas de la Pirámide de la Luna.

De acuerdo con Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, los heridos son dos personas de nacionalidad colombiana, una canadiense y una rusa, indicó a la emisora N+.

Elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal, así como forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desplazaron para asegurar el lugar e iniciar las investigaciones.

Las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados de México anualmente, con más de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros.

Getty Images Fuerzas federales y locales evacuaron el sitio arqueológico luego del tiroteo.

BBC

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