AFP vía Getty Images Varias regiones de Japón recibieron alertas de tsunami luego del terremoto de este lunes.

Las autoridades de Japón han advertido de que el país puede sufrir un terremoto "de gran magnitud" en los próximos días, después de que un potente sismo sacudiera la costa noreste este lunes, obligando a emir una alerta de tsunami.

Miles de personas recibieron la orden de abandonar las zonas costeras y dirigirse a zonas más elevadas tras el terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en aguas frente a la prefectura de Iwate, a 530 km al norte de la capital, Tokio.

Las olas más grandes que se produjeron llegaron a los 80 cm, pero la agencia meteorológica de Japón, un país propenso a los terremotos, advirtió que en la próxima semana podrían producirse terremotos "que causen sacudidas aún más fuertes", generando olas de mayor tamaño.

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Más tarde, la agencia advirtió que el riesgo de un terremoto de magnitud 8,0 o superior era ahora "relativamente mayor que en tiempos normales".

La población japonesa sigue marcada por los recuerdos del enorme terremoto de 2011 que desencadenó un tsunami que causó la muerte de más de 18.000 personas y provocó un accidente en la central nuclear de Fukushima.

Tras el terremoto submarino de este lunes, registrado a una profundidad de 10 km, se emitieron alertas de posibles olas más grandes a los residentes de las zonas más cercanas al epicentro, en la isla principal de Japón, Honshu, y en la región septentrional de Hokkaido.

Las sacudidas se sintieron incluso en Tokio.

EPA Las autoridades estiman que hay más probabilidades de que haya un nuevo sismo en los próximos días.

Alertas de tsunami

En Hokkaido, las alertas de tsunami se mantuvieron activas dos horas después de que el terremoto sacudiera la zona a las 16:52 hora local (07:52 GMT).

"Tan pronto como escuchamos la alerta de terremoto, todos corrimos hacia abajo", dijo a la BBC Chaw Su Thwe, una ciudadana de Myanmar que vive en Hokkaido. "Sin embargo, esta vez el temblor fue relativamente leve".

"En este momento, las autoridades locales están utilizando altavoces en el vecindario para advertir a la gente sobre un posible tsunami y para que se mantengan alerta", agregó. "A los trabajadores de oficina se les ha permitido salir temprano del trabajo".

Varios trenes bala vieron afectado su funcionamiento y 100 hogares se quedaron sin electricidad, según informó a los periodistas el secretario del Gabinete de Japón, Minoru Kihara.

Afirmó que no había informes inmediatos de daños graves ni heridos.

Se emitió una alerta de tsunami en parte de la costa este de Japón. La alerta es la segunda más alta de los tres niveles de alerta, y se pidió a la población que evacuara inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas y se dirijieran a terrenos más elevados o a un albergue.

Reuters Las mayores olas producto del terremoto alcanzaron unos 80 cm.

La primera ministra Sanae Takaichi hizo eco del llamado a la población, a la que instó a dirigirse a "lugares más elevados y seguros".

Posteriormente, se rebajó a alerta de tsunami, antes de ser retirada por completo poco antes de la medianoche, hora local.

La ubicación de Japón en el Anillo de Fuego hace que experimente alrededor de 1.500 terremotos al año y que registre el 10% de los terremotos de magnitud 6,0 o superior en todo el mundo.

En marzo de 2011, Japón fue azotado por un devastador terremoto de magnitud 9,0 frente a la costa al sur de la provincia de Iwate, el más potente jamás registrado en el país.

La fusión del reactor en Fukushima fue uno de los peores desastres nucleares de la historia. Desde entonces, el gobierno emite advertencias y avisos para que la gente se dirija a terrenos más elevados.

BBC

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