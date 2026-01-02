Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió este viernes el centro y sur de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional.
El sismo, que ocurrió a las 7.58 hora local (13.58 GMT), tuvo su epicentro frente a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se dejaron sentir en la capital mexicana, donde sonaron las alarmas sísmicas.
Según informa la agencia EFE, por el momento no se han reportado daños materiales graves o pérdidas humanas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, "y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves".
Más información en breve.
