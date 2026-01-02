Getty Images El incendio ocurrió en el bar Le Constellation, en Crans-Montana.

Unas 40 personas murieron y 119 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, en un incendio en un bar de un centro de esquí en Suiza en Nochevieja.

Las autoridades han obtenido y analizado videos y varias personas han sido entrevistadas para tratar de dilucidar lo ocurrido.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón de Valais, informó, este viernes, en una rueda de prensa que todo los lleva a pensar que el fuego comenzó con velas chispeantes colocadas en botellas de champán que se movieron demasiado cerca del techo.

A partir de ahí, se habría propagado el incendio con mucha rapidez.

Alrededor de 50 heridos "han sido trasladados o serán trasladados pronto a centros especializados en quemaduras graves en países europeos", informó Mathias Reynard, presidente del cantón de Valais.

Frédéric Gisler, comandante de la policía, confirmó que 113 de las 119 personas que resultaron heridas han sido formalmente identificadas. El proceso de identificación de las otras seis personas está en marcha.

Pierre-Antoine Lengen, director de la policía judicial suiza, dijo que identificar a las personas que murieron es "una prioridad absoluta".

"No se puede permitir ningún error. Debemos devolver los restos correctos a las familias", afirmó.

Este viernes, en el lugar de la tragedia, donde el jueves hubo una vigilia con velas, flores y mensajes de amor, hay un despliegue de expertos forenses.

Funcionarios advirtieron que podría tomar días o, incluso, semanas para lograr identificar a las víctimas.

El doctor Robert Larribau, director del Centro de Comunicación Médica de Emergencias en el Hospital Universitario de Ginebra, indicó que los pacientes están siendo tratados por quemaduras de tercer grado.

Algunos sufren de quemaduras "internas", tras haber inhalado humo.

Las víctimas, señaló, "son muy jóvenes, tienen entre 15 y 25 años".

Anteriormente las autoridades habían informado que las víctimas de la tragedia son de diferentes nacionalidades.

El jueves, en una conferencia de prensa el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el hecho, ocurrido en Crans-Montana, cantón de Valais, como "una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país".

Parmelin agregó que se trata de una "desgracia de una magnitud desconocida", indicó que no hay palabras que puedan describir la "brutal pérdida" de vidas, y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias.

El hecho ocurrió a la 01:30 hora local de este jueves en el bar Le Constellation en Crans-Montana.

Cuando se conoció la tragedia fueron enviados unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas al lugar.

La unidad de cuidados intensivos del hospital en Valais quedó completamente llena, por lo que pacientes fueron trasladados a otros centros de cuidados para quemaduras.

El presidente Parmelin informó que las autoridades están llevando a cabo investigaciones para conocer "las circunstancias exactas" de lo ocurrido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes internacionales se han puesto a disposición de las autoridades suizas para ayudar en lo que sea posible.

Getty Images

"Varias hipótesis" sobre el incendio

La fiscal general, Beatrice Pilloud, dijo en la conferencia de prensa que las autoridades investigarán el origen del incendio, pero advirtió que "el trabajo llevará tiempo".

Afirmó que se han planteado varias hipótesis sobre la causa de la tragedia, y la teoría que se prefiere por ahora, señaló, es la de un "incendio general que provocó la conflagración".

Pilloud afirmó que se está entrevistando a numerosos testigos y que se analizarán los teléfonos que han sido encontrados en el lugar del siniestro.

"El instituto forense de Zúrich ya recibió el mandato de realizar una investigación para determinar la causa del incendio", indicó la fiscal.

Las autoridades desconocen cuántas personas se encontraban en el bar, dijo Pilloud.

Getty Images El área fue completamente acordonada mientras se realizaban los operativos de socorro e investigación.

"Una película de horror"

Algunos testigos señalaron que "velas de cumpleaños" colocadas en botellas de champán incendiaron el techo y que las llamas se propagaron rápidamente.

Un joven que estaba dentro del bar expresó al noticiero 24 Heures que "dispositivos pirotécnicos instalados en botellas ordenadas (por clientes) en la discoteca habrían provocado un incendio en el techo", que "habría estallado muy rápido", desencadenando escenas de pánico.

Uun residente de Crans-Montana le dijo al mismo noticiero que oyó "helicópteros toda la noche".

"Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos de qué iba todo. Y entonces vimos el humo".

AFP Un hombre le dijo a la agencia de noticias AFP que quedó atrapado en el edificio en llamas y tuvo que romper una ventana para escapar.

Un testigo que habló con el canal BFMTV de Francia describió cómo las personas rompían las ventanas para huir de la conflagración, algunas gravemente quemadas.

También habló de padres que corrían en pánico hacia el lugar para ver si sus hijos estaban atrapados adentro.

Otros testigos que vieron los hechos desde afuera en la calle los describieron como una película de horror y relataron que vieron a unas 20 personas que trataban de escapar del humo y las llamas apresuradamente.

La policía divulgó un video tomado después del incendio que muestra la terraza del bar Le Constellation.

Hay mesas, asientos y cojines tirados por el recinto. Se cree que el incendio empezó en el piso inferior.

El área fue completamente acordonada y se impuso un veto al tráfico aéreo sobre Crans-Montana para permitir el acceso exclusivo de los vehículos de socorro.

La policía manifestó en la rueda de prensa que todos los que están involucrados en la operación están "impactados" por este "momento doloroso".

Police Cantonale Valaisanne La policía divulgó las imágenes del interior del bar, con mesas y asientos tirados desordenadamente.

Police Cantonale Valaisanne

Solidaridad internacional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este mismo jueves que la UE está trabajando con las autoridades suizas para brindar asistencia médica a las víctimas del incendio.

Von der Leyen explicó que esta ayuda se proporciona a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que permite a cualquier país afectado por un desastre, tanto dentro como fuera de Europa, solicitar asistencia de emergencia.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que ha hablado con el presidente suizo para expresarle su solidaridad.

Macron añadió que Francia está recibiendo a los heridos de Crans-Montana en sus hospitales y que los equipos diplomáticos y consulares franceses están siguiendo de cerca la situación.

BBC

