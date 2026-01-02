EPA Las protestas se vienen sucediendo desde el domingo, comenzando en Teherán (en la imagen).

Al menos seis personas murieron durante los crecientes disturbios en Irán, en el quinto día de protestas por el aumento del costo de vida.

Tanto la agencia de noticias semioficial Fars como el grupo de derechos humanos Hengaw informaron de muertes durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad de Lordegan, en el suroeste de Irán.

Otras tres personas murieron en Azna y una más en Kouhdasht, según informó Fars, todas en el oeste del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El jueves, videos publicados en las redes sociales mostraron automóviles incendiados durante los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

Muchos manifestantes reclaman el fin del gobierno del líder supremo del país.

Algunos también piden el restablecimiento de la monarquía.

Protestas en el territorio

EPA Las protestas están relacionadas con la profunda devaluación de la moneda iraní dadas las sanciones estadounidenses.

A medida que avanzaba el día, llegaron más informes de disturbios en todo el país, en el quinto día de protestas, provocadas por el colapso de la moneda.

Videos verificados por el Servicio Persa de la BBC muestran protestas que tuvieron lugar el jueves en la ciudad central de Lordegan, la capital, Teherán, y Marvdasht, en la provincia sureña de Fars.

Fars informó que dos personas murieron en Lordegan, citando a un funcionario. El informe no especificó si los fallecidos eran manifestantes o miembros de las fuerzas de seguridad.

También informó de tres muertes en Azna, en la vecina provincia de Lorestan, sin especificar si se trataba de manifestantes o agentes de seguridad.

El grupo de derechos humanos Hengaw afirmó que los dos fallecidos eran manifestantes, identificándolos como Ahmad Jalil y Sajjad Valamanesh.

El Servicio Persa de la BBC no ha podido verificar las muertes de forma independiente.

Por otra parte, los medios estatales informaron que un miembro de las fuerzas de seguridad vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) murió en enfrentamientos con manifestantes el miércoles por la noche en la ciudad de Kouhdasht, en la provincia occidental de Lorestan.

La BBC no ha podido verificar esta información y los manifestantes afirman que el hombre era uno de ellos y que fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad.

Otros 13 agentes de policía y miembros de la milicia Basij resultaron heridos por lanzamiento de piedras en la zona, según el informe de los medios estatales.

Festivo para acabar los disturbios

Reuters El gobierno decretó un día feriado argumentando ahorros en electricidad por las bajas temperaturas

Escuelas, universidades e instituciones públicas permanecieron cerradas en todo el país el miércoles después de que las autoridades declararan un día festivo, en un aparente intento de sofocar los disturbios.

Oficialmente, la medida se justificó para ahorrar energía debido al frío, aunque muchos iraníes la interpretaron como un intento de contener las protestas.

Estas comenzaron el pasado domingo en Teherán, entre comerciantes enojados por otra fuerte caída del valor de la moneda iraní frente al dólar estadounidense en el mercado libre.

Para el martes, estudiantes universitarios se habían unido a las protestas, que se extendieron a varias ciudades, con personas coreando consignas contra los líderes religiosos del país.

Estas protestas han sido las más extendidas desde el levantamiento de 2022, provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven acusada por la policía de la moral de no llevar el velo correctamente.

Sin embargo, por el momento no han alcanzado la misma magnitud.

Para evitar una escalada, se ha reforzado la seguridad en las zonas de Teherán donde comenzaron las manifestaciones.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha declarado que su gobierno escuchará las "demandas legítimas" de los manifestantes.´

Pero el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, también advirtió que cualquier intento de crear inestabilidad se enfrentaría a lo que calificó como una "respuesta contundente".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más