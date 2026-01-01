Getty Images El incendio ocurrió en el bar Le Constellation, en Crans-Montana.

Unas 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, en un incendio en un bar de un centro de esquí en Suiza.

En una conferencia de prensa el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el hecho, ocurrido en Crans-Montana, cantón de Valais, como "una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país".

Parmelin agregó que se trataba de una "desgracia de una magnitud desconocida", indicó que no hay palabras que puedan describir la "brutal pérdida" de vidas, y ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias.

El comandante de policía Frédéric Gisler informó en la rueda de prensa que la prioridad en los próximos días es identificar a las personas fallecidas para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias.

Anteriormente las autoridades informaron que las víctimas de la tragedia son de diferentes nacionalidades.

El hecho ocurrió a la 01:30 hora local en el bar Le Constellation en Crans-Montana.

Cuando se conoció la tragedia fueron enviados unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas al lugar.

La unidad de cuidados intensivos del hospital en Valais quedó completamente llena, por lo que pacientes fueron trasladados a otros centros de cuidados para quemaduras.

El presidente Parmelin informó que las autoridades están llevando a cabo investigaciones para conocer "las circunstancias exactas" del indicente.

Anteriormente un fiscal local descartó que se tratara de un ataque.

"Una película de horror"

Un testigo que habló con el canal BFMTV de Francia describió cómo las personas rompían las ventanas para huir de la conflagración, algunas gravemente quemadas.

También habló de padres que corrían en pánico hacia el lugar para ver si sus hijos estaban atrapados adentro.

Otros testigos que vieron los hechos desde afuera en la calle los describieron como una película de horror y relataron cómo habían visto unas 20 personas tratando apresuradamente de escapar del humo y las llamas.

La policía divulgó un video tomado después del incendio que muestra la terraza del bar Le Constellation.

Hay mesas, asientos y cojines tirados por el recinto. Se cree que el incendio empezó en el piso inferior.

Getty Images Las autoridades del cantón de Valais informaron que hay personas de varias nacionalidades afectadas por la tragedia.

Lo que se sabe hasta ahora

A eso de la 01:30 hora local (00:30 GMT) se registró un incendio "de origen indeterminado" en el bar Le Constellation en Crans-Montana.

Un joven que estaba dentro del bar expresó al noticiero 24 Heures que "dispositivos pirotécnicos instalados en botellas ordenadas (por clientes) en la discoteca habrían provocado un incendio en el techo", que "habría estallado muy rápido", desencadenando escenas de pánico.

Igualmente, un residente de Crans-Montana le dijo al mismo noticiero que oyó "helicópteros toda la noche".

"Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos de qué iba todo. Y entonces vimos el humo".

Getty Images El área ha sido completamente acordonada mientras se realizan los operativos de socorro e investigación.

En la rueda de prensa que posteriormente ofrecieron las autoridades de Valais no se comentanaron las causas del incendio, pero testigos citados por los medios suizos culpan a los artefactos pirotécnicos.

El portavoz de la policía del cantón de Valais, Gaëtan Lathion, mencionó con anterioridad a la agencia AFP "una explosión de origen desconocido", pero no dio más detalles.

Algunas versiones sugieren que hay al menos 40 muertos, pero la policía ha limitado su información a "decenas". Lo que destacaron es que hay muchas personas afectadas por la tragedia, de diferentes nacionalidades.

Expresaron que tomará algún tiempo para descubrir quiénes murieron y quiénes resultaron heridos y de dónde son.

El área ha sido completamente acordonada y se impuso un veto al tráfico aéreo sobre Crans-Montana para permitir el acceso exclusivo de los vehículos de socorro.

La policía manifestó en la rueda de prensa que todos los que están involucrados en la operación están "impactados" por este "momento doloroso".

Police Cantonale Valaisanne La policía divulgó las imágenes del interior del bar, con mesas y asientos tirados desordenadamente.

Police Cantonale Valaisanne

