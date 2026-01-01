Las autoridades en Suiza informaron que "varias decenas" de personas se presumen muertas y por lo menos 100 resultaron heridas tras un incendio en el bar de un centro de esquí en Suiza.
En una rueda de prensa, expresaron que las víctimas de la tragedia son de diferentes nacionalidades y se está trabajando para identificarlas. El ministerio de Exteriores de Italia citó a la policía suiza diciendo que hay unos 40 muertos que no han podido ser identificados por las quemaduras.
Muchos de los heridos también tienen lesiones "significativas" y quemaduras.
Se han enviado unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y 150 socorristas al lugar de los hechos en Crans-Montana, cantón de Valais.
La unidad de cuidados intensivos del hospital en Valais está completamente llena, con pacientes siendo enviados a otros centros de cuidados para quemaduras.
Los funcionarios alertaron a la ciudadanía de tomar precauciones para no añadir presión adicional a los hospitales.
No se mencionó la causa del incendio, pero un fiscal local descartó que se tratara de un ataque.
