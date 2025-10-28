AFP via Getty Images

Más de 60 personas murieron y 81 fueron detenidas este martes durante un operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Vermelho (CV, Comando Rojo) en los complejos Alemão y Penha de la ciudad brasileña.

Entre los muertos figuran cuatro policías, según información de la Policía Civil. También existen registros de policías y residentes de la zona heridos de bala.

El operativo involucró a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, quienes cumplieron 100 órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, describió lo sucedido como "el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro".

Getty Images

El operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho, una de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil.

"Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días", declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes.

"Un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”, agregó.

AFP via Getty Images Al menos 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad participaron en un operativo para detener a narcotraficantes del Comando Vermelho.

Entre los detenidos se encuentran los líderes del Comando Vermelho acusados de trabajar en el tráfico de drogas en la región. El arresto de uno de ellos, conocido como Belão, fue anunciado durante la conferencia de prensa de Castro.

También informó que durante la operación se incautaron 31 rifles, además de una gran cantidad de drogas.

Comando Vermelho nació en una prisión de Río de Janeiro en los años 1970 como un grupo de autoprotección de los detenidos, según InSight Crime, una organización especializada en la investigación sobre el crimen organizado en América Latina.

Tiempo después incursionó en el tráfico de cocaína. Desde entonces, se ha convertido en una organización criminal que mantiene su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro.

Reuters

Los enfrentamientos entre policías y traficantes ocurren principalmente en áreas con mucha vegetación, en donde los delincuentes intentan cerrar carreteras en la región como la Avenida Brasil, según el gobernador.

Todos los batallones de Río de Janeiro están en estado de alerta por posibles represalias.

Durante la mañana, los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los policías. También fueron vistos huyendo en fila durante la operación, mientras que otros levantaron barricadas con vehículos quemados.

La Policía Militar desplegó a todos sus efectivos en las calles, suspendiendo las actividades administrativas.

AFP via Getty Images

Castro destacó que el uso de "tecnología, estrategia e inteligencia" fueron fundamentales para el éxito de la operación, pero criticó la falta de apoyo del gobierno federal.

"Nuestras policías están solas… lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales, de seguridad o de defensa. Es Río de Janeiro completamente solo".

EPA La policía lanzó un importante operativo en dos favelas con el objetivo de arrestar a los líderes del Comando Rojo, la mayor banda criminal de la ciudad, y detener su expansión territorial.

En una nota enviada a BBC News Brasil, el Ministerio de Justicia y Seguridad informó que mantiene su actividad en Río de Janeiro, iniciada en octubre de 2023, y que la operación seguirá vigente hasta el 16 de diciembre con posibilidades de ser renovada.

Además, según el organismo, el Ministerio de Justicia respondió a todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el empleo de la Fuerza Nacional en apoyo a la seguridad pública federal y de cada estado.

"Desde 2023, ha habido 11 solicitudes de renovación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en el territorio de Río de Janeiro. Todas acatadas", destacó.

Reuters

BBC

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más