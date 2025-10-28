AFP via Getty Images

Al menos 60 personas murieron y 81 fueron detenidas este martes durante un operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Vermelho (CV, Comando Rojo) en los complejos Alemão y Penha de la ciudad brasileña.

Entre los muertos figuran cuatro policías, según información de la Policía Civil. También existen registros de policías y residentes de la zona heridos de bala.

El operativo involucró a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, quienes cumplieron 100 órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, describió lo sucedido como "el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro".

El operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho, uno de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil.

"Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días", declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes.

"Un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”, agregó.

Al menos 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad participaron en un operativo para detener a narcotraficantes del Comando Vermelho.

Entre los detenidos se encuentran los líderes del Comando Vermelho acusados de trabajar en el tráfico de drogas en la región. El arresto de uno de ellos, conocido como Belão, fue anunciado durante la conferencia de prensa de Castro.

También informó que durante la operación se incautaron 31 rifles, además de una gran cantidad de drogas.

Los enfrentamientos entre policías y traficantes ocurren principalmente en áreas con mucha vegetación, en donde los delincuentes intentan cerrar carreteras en la región como la Avenida Brasil, según el gobernador.

Todos los batallones de Río de Janeiro están en estado de alerta por posibles represalias.

Durante la mañana del martes, los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los policías.

Castro destacó que el uso de "tecnología, estrategia e inteligencia" fueron fundamentales para el éxito de la operación, pero criticó la falta de apoyo del gobierno federal.

"Nuestras policías están solas… lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales, de seguridad o de defensa. Es Río de Janeiro completamente solo".

BBC News Brasil se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para solicitar comentarios sobre la operación. Todavía no ha habido respuesta.

