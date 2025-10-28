Nathan Howard / Getty El primer ministro israelí ordenó reanudar los ataques en Gaza ante lo que considera violaciones del alto el fuego de Hamás.

La paz recientemente alcanzada en Gaza se tambalea después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara a su ejército reanudar "potentes" ataques en el territorio de inmediato.

El anuncio de la oficina del primer ministro llega después de que el gobierno israelí informara que un ataúd entregado por la milicia islamista de Hamás el lunes no contenía el cadáver de ninguno de los rehenes secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 que dieron inicio a la guerra.

Israel acusa a Hamás de una "clara violación" del acuerdo de alto el fuego suscrito hace dos semanas con la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que contemplaba la entrega de los rehenes vivos y muertos en poder de Hamás y un cese de los ataques del ejército israelí en Gaza.

Hamás aseguró que Israel está "fabricando falsos pretextos como preparación para dar nuevos pasos agresivos" en Gaza.

El grupo armado acusa a Israel de obstruir los esfuerzos para recuperar los cadáveres que han dejado meses de guerra en la Franja y llamó a los mediadores a permitir que los organismos internacionales puedan realizar sus "tareas humanitarias al margen de cálculos políticos y agresivos".

Hassan Jedi / Getty Los civiles de Gaza, de nuevo ante la amenaza de un recrudecimiento de la violencia entre Israel y Hamás.

Un frágil alto el fuego

La primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza empezó a aplicarse hace apenas tres semanas y debía llevar a la liberación de los rehenes vivos, la entrega a Israel de los restos de los muertos, a cambio de la retirada de las tropas israelíes de extensas zonas de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes.

Se trataba de la primera parte del plan de paz para Gaza de Trump, que contiene 20 puntos. Su puesta en marcha debía llevar al aumento de la ayuda humanitaria que reciben los palestinos de Gaza, castigados por dos años de guerra.

El acuerdo fue celebrado poor el presidente Trump como un logro "histórico" que llevaría la "paz a Medio Oriente" y se presentó internacionalmente en una ceremonia en El Cairo a la que asistieron algunos de los principales líderes internacionales.

Pero ahora todo eso parece en entredicho.

Abdelrahman Rashad / Getty El acuerdo de alto el fuego contemplaba el aumento de la ayuda a la castigada población de Gaza.

El alto el fuego no se ha estabilizado en las pocas semanas que ha estado en vigor.

Fuerzas israelíes han atacado objetivos en Gaza y Hamás no ha entregado los cadáveres de los rehenes; alega dificultades para localizarlos.

Ya hace unos meses, un alto el fuego anterior se derrumbó después de una ola de ataques israelíes en respuesta a lo que Netanyahu describió como ""repetida negativa a liberar" a los rehenes.

Ataques "intensos"

Esta vez Israel asegura que realizará "intensos ataques" contra Hamás, a quien culpa de violar repetidamente el alto el fuego del plan de Trump, según Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC.

El gobierno israelí acusa a Hamás de disparar contra sus fuerzas en Gaza y de lo que califica como "un plan de engaño deliberado".

La noche del lunes Hamás entregó lo que dijo que eran los restos de otro rehén israelí, pero las autoridades israelíes afirman que el examen de los forenses muestra que se trata en realidad de los de un cadáver recuperado en Gaza hace dos años.

Imágenes captadas por drones militares israelíes parecen mostrar cómo se extrae un cadáver de un edificio en Gaza, que luego está enterrado a poca profundidad en una fosa. Israel asegura que Hamás simuló después una excavación falsa para recuperarlo.

Hamás no ha comentado aún las imágenes, pero anunció que pospone la entrega de otro cadáver de un rehén ya prevista "debido a las violaciones" israelíes del alto el fuego. Acusa a Israel de impedir las excavaciones necesarias para recuperar los restos de los rehenes.

