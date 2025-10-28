AFP via Getty Images

Al menos 64 personas murieron y 81 fueron detenidas este martes durante un operativo de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Vermelho (CV, Comando Rojo) en los complejos Alemão y Penha de la ciudad brasileña.

Entre los muertos figuran cuatro policías, según información de la Policía Civil. También existen registros de policías y residentes de la zona heridos de bala.

El operativo involucró a aproximadamente 2.500 agentes de seguridad de Río de Janeiro, quienes cumplieron 100 órdenes de arresto en un área de 9 millones de metros cuadrados.

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado político del expresidente Jair Bolsonaro, describió lo sucedido como "el mayor operativo de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro".

El operativo forma parte de una iniciativa del gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho, una de las más grandes bandas de narcotraficantes de Brasil.

"Este operativo comenzó con la ejecución de órdenes judiciales y una investigación que duró más de un año y se planeó durante más de 60 días", declaró el gobernador en una conferencia de prensa este martes.

"Un operativo estatal contra los narcoterroristas, porque quienes hacen lo que hacen son narcoterroristas”, agregó.

Getty Images

Qué es Comando Vermelho

La banda Comando Vermelho nació en una prisión de Río de Janeiro en los años 1970 como un grupo de autoprotección de los detenidos, según InSight Crime, una organización especializada en la investigación sobre el crimen organizado en América Latina.

Tiempo después incursionó en el tráfico de cocaína. Desde entonces, se ha convertido en una organización criminal que mantiene su base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro.

Entre los detenidos se encuentran líderes del Comando Vermelho acusados de trabajar en el tráfico de drogas en la región. El arresto de uno de ellos, Thiago do Nascimento Mendes, conocido como Belão, fue anunciado durante la conferencia de prensa de Castro.

Nicolas Fernandes Soares, señalado como operador financiero de uno de los jefes del tráfico, también fue arrestado.

El gobernador informó además que durante la operación se incautaron 31 rifles, además de una gran cantidad de drogas.

Los enfrentamientos entre policías y traficantes ocurren principalmente en áreas con mucha vegetación, en donde los delincuentes intentan bloquear carreteras en la región como la Avenida Brasil, según el gobernador.

Todos los batallones de Río de Janeiro están en estado de alerta por posibles represalias.

AFP via Getty Images Al menos 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad participaron en un operativo para detener a narcotraficantes del Comando Vermelho.

Durante la mañana del martes, los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los policías.

También fueron vistos huyendo en fila durante la operación, mientras que otros levantaron barricadas con vehículos quemados.

La Policía Militar desplegó a todos sus efectivos en las calles, suspendiendo las actividades administrativas.

Castro destacó que el uso de "tecnología, estrategia e inteligencia" fue fundamental para el éxito de la operación, pero criticó la falta de apoyo del gobierno federal.

"Nuestras policías están solas… lamentablemente, una vez más, no tenemos ayuda ni de blindados ni de agentes de las fuerzas federales, de seguridad o de defensa. Es Río de Janeiro completamente solo".

Reuters

En respuesta a los comentarios del gobernador, en una nota enviada a BBC News Brasil, el Ministerio de Justicia y Seguridad informó que mantiene su actividad en Río de Janeiro, iniciada en octubre de 2023, y que la operación seguirá vigente hasta el 16 de diciembre con posibilidades de ser renovada.

Además, según el organismo, el Ministerio de Justicia respondió a todas las solicitudes del gobierno de Río de Janeiro para el empleo de la Fuerza Nacional en apoyo a la seguridad pública federal y de cada estado.

"Desde 2023, ha habido 11 solicitudes de renovación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en el territorio de Río de Janeiro. Todas acatadas", destacó.

La operación "más letal"

El operativo de este martes es el más letal registrado en la región metropolitana de Río de Janiero desde 1990, según el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense.

Este grupo de investigación señala que los tres operativos policiales más letales registrados ocurrieron durante la gestión del gobernador Castro. Además del actual, los otros dos se dieron en mayo de 2021, cuando murieron 27 civiles y un policía, y en mayo de 2022, con 23 personas muertas.

De enero de 2007 a octubre de 2025, el grupo de estudios registró 707 acciones policiales que derivaron en muertes en la región metropolitana, 2.905 civiles y 31 policías.

AFP via Getty Images

"Estos datos nos permiten constatar que las matanzas policiales son la regla y no la excepción en el estado de Río de Janeiro", dicen los investigadores de la UFF.

Para el grupo de investigación, esta política de seguridad centrada en operaciones policiales en favelas, además de implicar costos muy altos, "ha demostrado ineficiente en el control del crimen, incapaz de reducir los hechos delictivos y contener el avance del control territorial armado".

"La recurrencia de incursiones policiales armadas con tiroteos en territorios densamente poblados revela el descuido del Estado con la preservación de vidas negras y favelas".

EPA La policía lanzó un importante operativo en dos favelas con el objetivo de arrestar a los líderes del Comando Rojo, la mayor banda criminal de la ciudad, y detener su expansión territorial.

A su vez, el operativo realizado este martes fue criticado por organizaciones de la sociedad civil.

Para Isabelly Damasceno, de la ONG Movimentos, no es posible considerar que el accionar de la policía haya sido exitoso.

"Los operativos policiales violentos en Río de Janeiro no son una novedad para nosotros que vivimos en la periferia. De todos modos, no podemos naturalizar un operativo que mató a más de 60 personas", dice Damasceno.

"Esta estrategia del gobierno no puede ser vista como una política de seguridad, es una política de exterminio. Una operación que necesita matar a 60 personas no es una acción inteligente ni efectiva", agrega.

Reuters

BBC

