El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ante los legisladores israelíes, entusiasmados, que "la larga y dolorosa pesadilla finalmente terminó", tras ayudar a negociar un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

Es este el primer discurso de este tipo que da un presidente de Estados Unidos desde 2008. Y en él, Trump afirmó que este día marcaría "el momento en que todo empezó a cambiar, y a cambiar mucho para mejor" en Oriente Medio.

El discurso de Trump ante el parlamento israelí, la Knéset, coincide con la liberación por parte de Hamás de los últimos 20 rehenes vivos retenidos en el enclave palestino.

A su vez, Israel libera a 250 prisioneros palestinos y a más de 1700 palestinos detenidos durante los dos años de operaciones militares en Gaza.

"Reconocer a Palestina"

Durante un viaje relámpago a la región, Trump también asistirá a una cumbre de paz en Sharm El-Sheikh, Egipto, junto con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y otros líderes mundiales.

Tras los gritos de "Trump, Trump, Trump" en la Knéset, el presidente estadounidense indicó que la región estaba experimentando "el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente".

Estas palabras se hicieron eco de las que utilizó cuando Israel firmó acuerdos históricos con varios estados árabes durante su primera presidencia.

"Por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos, la larga y dolorosa pesadilla finalmente terminó", añadió Trump.

El alto el fuego que ayudó a negociar fue "el avance más desafiante de todos, quizás el avance más desafiante de la historia", afirmó.

Indicó que poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sería su próximo objetivo.

Trump ofreció un vistazo a algunas de sus conversaciones recientes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y dijo que sentía que la campaña militar israelí en Gaza se estaba volviendo "grave" y "acalorada".

El discurso de Trump fue interrumpido brevemente cuando un parlamentario de la oposición levantó un papel que decía "Reconocer a Palestina". Al menos una persona fue escoltada fuera de la sala.

Reuters Trump fue el "mejor amigo" que Israel tuvo en la Casa Blanca, dijo Netanyahu

Fue Netanyahu quien presentó a Trump ante el parlamento.

El mandatario elogió los diversos actos de solidaridad de su homólogo con Israel.

Trump fue el "mejor amigo" que Israel había tenido en la Casa Blanca, afirmó Netanyahu, quien a su vez dijo que "todo cambió" en la actitud de ese país hacia la campaña militar israelí en Gaza cuando fue reelegido presidente de Estados Unidos el año pasado.

El primer ministro israelí agradeció a Trump su "incansable ayuda" para asegurar el regreso de los rehenes restantes, parte de un grupo de 251 personas capturadas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel por Hamás.

A su vez, Trump quiso elogiar a su homólogo: "No es la persona más fácil de tratar, pero eso es lo que lo hace grande".

El alto el fuego en Gaza entró en vigor el viernes por la mañana, después de que Israel y Hamás acordaran la primera fase del plan de paz de 20 puntos de Trump. Las siguientes fases aún están por negociar.

Trump afirmó que el alto el fuego se mantendrá y que se establecerá rápidamente una "junta de paz" que él preside para administrar el territorio.

En su discurso ante el parlamento, Netanyahu afirmó estar "comprometido con esta paz".

Junto a Trump, también fueron recibidos en la Knéset otros funcionarios estadounidenses clave, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Los nombres del enviado especial Steve Witkoff y del yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, recibieron fuertes ovaciones de los parlamentarios israelíes, por su papel en la mediación del alto el fuego. Kushner estuvo acompañado por su esposa, Ivanka Trump.

Los miembros del público de Trump llevaban gorras rojas. En lugar del lema característico de Trump, "Make America Great Again", se leía "Trump, el presidente de la paz". El presidente del Parlamento le dijo a Trump que "nadie" merecía más el Premio Nobel de la Paz del próximo año.

Sin embargo, algunos legisladores israelíes que desean que la guerra en Gaza continúe no asistieron.

