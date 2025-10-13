Lluvias torrenciales que provocaron devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones de México han dejado por lo menos 64 muertos y decenas de desaparecidos.
El evento meteorológico del jueves y el viernes provocó el desbordamiento de ríos, dañó o destruyó casas, arrastró automóviles, bloqueó carreteras y causó cortes de energía.
Cinco estados, Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo fueron impactados y las autoridades activaron protocolos de emergencia desde el viernes para asistir a los residentes afectados, buscar desaparecidos y realizar operaciones de limpieza en varias regiones.
La presidenta Claudia Sheinbaum se desplazó el domingo a Puebla y Veracruz, donde anunció que su gobierno iniciará un censo entre las personas afectadas para distribuir asistencia.
Este lunes, la mandataria estará en San Luis Potosí y Querétaro, otros dos estados afectados.
En conferencia de prensa, las autoridades mexicanas dijeron que los desaparecidos suman 65.
Las cifras de víctimas podrían aumentar a medida que continúa el trabajo de los socorristas y el despeje del lodo y limpieza de las calles.
Sheinbaum aseguró que su administración no dejará "a nadie desamparado", subrayando que la prioridad del gobierno federal es garantizar la asistencia inmediata a las familias damnificadas.
"Lo primero es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia", expresó la mandataria.
A través de redes sociales, informó que aún existen comunidades aisladas, principalmente en el estado de Veracruz, pero que se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y realizar traslados médicos.
Las dependencias federales están trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales para atender a las familias, restablecer los servicios esenciales y acelerar la rehabilitación de caminos y redes eléctricas, informó el gobierno federal.
Se han desplegado miles de efectivos de la Defensa y de la Guardia Nacional a todas estas regiones para entregar agua, distribuir alimentos, brindar atención médica y remover árboles caídos y escombros.
Según las autoridades, las intensas precipitaciones fueron el producto de dos sistemas climatológicos que se formaron en la costa pacífica de México, el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond que ya se han disipado.
*Con información de Reuters, AP y el gobierno de México
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Por qué fueron tan letales y otras 3 preguntas sobre las inundaciones en Texas que dejaron más de 100 muertos y decenas de desaparecidos
- Las impactantes imágenes de las graves inundaciones en España que han dejado decenas de muertos y desaparecidos
- Las imágenes de las raras inundaciones en el desierto del Sahara que no ocurrían desde hace 50 años
!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'ckgk2jkg2yxo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.ckgk2jkg2yxo.page','title': 'Las imágenes de la devastación causada por la doble tormenta que dejó al menos 65 muertos y decenas de heridos en México','author': 'William Márquez – BBC News Mundo','published': '2025-10-13T14:24:34.293Z','updated': '2025-10-13T14:24:34.293Z'});s_bbcws('track','pageView');
Compartir esta nota