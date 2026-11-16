Getty Images Epstein estaba a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual cuando fue encontrado muerto en su celda.

Este artículo contiene detalles perturbadores y referencias al suicidio.

Un experto forense ha declarado que cree que la muerte en prisión del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein fue el resultado de un homicidio, no de un suicidio.

En declaraciones al programa Newsnight de la BBC, el profesor Michael Freeman dijo que, después de revisar el expediente del médico forense de la ciudad de Nueva York, su opinión era que Epstein fue estrangulado, muy probablemente por detrás.

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El médico forense que realizó la autopsia concluyó en 2019 que las lesiones de Epstein eran compatibles con un suicidio y que no había pruebas de heridas defensivas que hubieran estado presentes si su muerte hubiera sido un homicidio.

Epstein fue encontrado muerto en prisión el 10 de agosto de 2019 en Nueva York, mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual.

Departamento de Justicia de EE.UU. La muerte de Epstein se ha convertido en objeto de especulación y teorías conspirativas en internet.

La Dra. Barbara Sampson, médica forense jefe en el momento de la autopsia de Epstein, quien dictaminó que la muerte de este fue un suicidio, declaró anteriormente: "Respaldo firmemente nuestra determinación sobre la causa y la forma de la muerte del Sr. Epstein". La BBC se ha puesto en contacto con Sampson para obtener más comentarios.

Freeman ha trabajado como experto en causas de muerte para los fiscales generales de Estados Unidos en casos de fallecimientos bajo custodia policial, incluido el de George Floyd en Minnesota.

El experto forense, que no vio el cuerpo, basó sus conclusiones en los archivos y fotografías del informe del forense que le proporcionó el hermano de Epstein, Mark Epstein, quien siempre ha sostenido que su hermano fue asesinado.

Freeman dijo que su análisis es independiente y que Mark Epstein no le pagó. Su investigación no ha sido sometida a revisión por pares.

Según le dijo a la BBC, creía que había indicios de una agresión contra Epstein, entre ellos una hemorragia profunda en el hombro izquierdo y lesiones que parecían compatibles con un golpe en la cara.

Freeman afirmó que, en su opinión, las pruebas eran más compatibles con un estrangulamiento usando una ligadura, y que probablemente esa misma ligadura se utilizó para colgar el cuerpo de la litera.

Según declaró, parecía haber marcas de uñas encima de la marca de la ligadura en el cuello de Epstein, lo que "sería compatible con un estrangulamiento, especialmente por la espalda, y con el intento de la víctima de intentar quitarse la ligadura del cuello".

"Las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no coinciden. Por lo tanto, solo queda una explicación, y es que la muerte fue consecuencia de un homicidio", dijo.

El médico forense que llevó a cabo la autopsia en su momento dijo ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (DoJ) que las lesiones de Epstein eran más compatibles con un suicidio por ahorcamiento que con un homicidio por estrangulamiento, y añadió que no había pruebas de heridas defensivas similares a las que se observan en las víctimas de estrangulamiento.

Materiales inexistentes

Departamento de Justicia A pesar del material probatorio que ha presentado el Departamento de Justicia, aún hay piezas que faltan, dijo el experto.

Freeman dijo que, en una investigación sobre una muerte por ahorcamiento bajo custodia, habría esperado que existiera una fotografía antes de que el cuerpo fuera descolgado.

Según una investigación del Departamento de Justicia sobre la estancia de Epstein en prisión, el guardia que lo encontró llamó inmediatamente a un segundo compañero para que le ayudara, bajó el cuerpo de Epstein al suelo y comenzó a intentar reanimarlo.

La muerte de Epstein se produjo un mes después de que fuera puesto brevemente bajo vigilancia por riesgo de suicidio, según el informe del Departamento de Justicia.

Cuando se le preguntó quién podría haber matado a Epstein si su interpretación de las pruebas era correcta, Freeman dijo que "no tenía ni idea".

"No tengo una opinión al respecto. No forma parte de ninguna investigación que haya realizado", dijo.

Al ser cuestionado sobre si sus opiniones rozaban la teoría de la conspiración, Freeman dijo: "Tengo el privilegio de poder decir: no me crean a mí, que todos lo vean por sí mismos".

"Si crees que sigo siendo un teórico de la conspiración porque estoy viendo algo que parece un estrangulamiento y digo: 'Creo que es un estrangulamiento y no creo que pueda ser un ahorcamiento', muéstrame dónde me equivoco".

"Estoy totalmente abierto a eso. Soy un académico. Me complace escuchar las teorías de la gente sobre temas bien fundamentados", dijo.

Departamento de Justicia El alcance de la influencia de Epstein lo llevó a conocer a muchas de las figuras más importantes del mundo.

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor, delito por el que fue registrado como delincuente sexual. Evitó una dura pena de prisión gracias a un acuerdo con la fiscalía.

Once años después, Epstein fue acusado de dirigir una red de explotación sexual de menores. En 2019, mientras esperaba juicio, fue hallado muerto en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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