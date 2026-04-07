Reuters

La NASA publicó las primeras fotografías tomadas por los astronautas de Artemis II durante su sobrevuelo de la Luna.

La imagen de abajo muestra una "puesta de Tierra", tal como los astronautas vieron nuestro planeta más allá de un paisaje lunar lleno de cráteres.

La segunda fotografía, abajo, muestra el espectacular eclipse solar que presenciaron los astronautas, cuando la Luna ocultó el Sol.

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La NASA no especificó cuál de los astronautas, que se encuentran de regreso a la Tierra tras el sobrevuelo, tomó las fotografías.

NASA "Puesta de Tierra".

NASA El eclipse solar que presenciaron los astronautas, con la Luna bloqueando al Sol.

La foto de la puesta de Tierra evocaba la famosa imagen "Earthrise" tomada por Bill Anders a bordo del Apolo 8 en 1968, durante el sobrevuelo lunar que precedió al histórico primer alunizaje humano al año siguiente.

La visión de un planeta azul y vulnerable contra el fondo de la inmensidad del espacio sigue considerándose una de las fotografías medioambientales más icónicas jamás tomadas.

Los astronautas capturaron las imágenes durante un sobrevuelo de seis horas, que incluyó un periodo durante el cual no había comunicación con la Tierra, mientras su cápsula transitaba por detrás de la Luna.

La NASA indicó en su descripción que la fotografía "Puesta de Tierra" fue captada a través de la ventana de la nave Orion a las 18:41, hora del Este de EE.UU., del lunes.

"La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno del planeta, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía", señaló la NASA.

"En primer plano, el cráter Ohm presenta bordes en terrazas y un suelo plano interrumpido por picos centrales. Los picos centrales se forman en cráteres complejos cuando la superficie lunar, licuada por el impacto, salpica hacia arriba durante la formación del cráter".

NASA El resplandor de la corona del Sol era visible alrededor del borde de la Luna durante el eclipse, junto con Venus en la esquina inferior izquierda de esta imagen.

Para los astronautas, contemplar un eclipse lunar mientras la Luna ocultaba al Sol fue uno de los momentos culminantes, incluso en un viaje tan extraordinario.

En la foto de arriba, puede verse la corona del Sol alrededor del borde de la Luna. Los eclipses solares son fugazmente breves cuando se observan desde la Tierra, pero debido a la proximidad de Orión a la Luna, los astronautas disfrutaron de casi 54 minutos de totalidad, según indicó la NASA.

El punto brillante a la izquierda del encuadre es Venus.

El astronauta Victor Glover, piloto de la misión, describió el eclipse como algo "de ciencia ficción" e "irreal", y también habló sobre la vista de la corona del Sol.

"Esto sigue siendo irreal", dijo. "El Sol ha quedado detrás de la Luna y la corona sigue siendo visible, es brillante y crea casi un halo alrededor de toda la Luna. La Tierra está tan brillante allá afuera y la Luna simplemente cuelga frente a nosotros", comentó.

NASA La Luna, vista aquí a contraluz del Sol durante un eclipse solar el 6 de abril de 2026, fue fotografiada por una de las cámaras situadas en las alas del panel solar de la nave Orión.

Aunque en las casi cinco décadas transcurridas desde el último alunizaje humano en 1972 se han tomado fotografías por satélite del lado oculto de la Luna, la NASA afirmó que el hecho de que los astronautas lo vieran con sus propios ojos durante el sobrevuelo fue invaluable.

La tripulación grabó descripciones en audio de lo que estaban observando y los científicos de la NASA analizarán estas notas en busca de nueva información.

La siguiente fotografía muestra la salida de la Tierra, cuando nuestro planeta volvió a entrar en el campo de visión de los astronautas tras su tiempo detrás de la Luna.

NASA Salida de la Tierra fotografiada por la tripulación de Orión.

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