  • Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 20:00 (hora del este) de este martes.
  • Trump amenazó con destruir la infraestructura civil iraní si Teherán no cumple con su exigencia.
  • Irán, por su parte, dijo que EE.UU. se enfrentará a una represalia "mucho más devastadora".
  • Este martes, EE.UU. intensificó sus bombardeos contra la isla de Jark, el epicentro de la industria petrolera iraní.
  • Israel y varios países del Golfo reportaron ataques con misiles de Irán.

Trump dice que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no llega a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

BBC News Mundo

