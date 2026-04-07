- Donald Trump advirtió que "una civilización entera morirá" si Irán no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 20:00 (hora del este) de este martes.
- Trump amenazó con destruir la infraestructura civil iraní si Teherán no cumple con su exigencia.
- Irán, por su parte, dijo que EE.UU. se enfrentará a una represalia "mucho más devastadora".
- Este martes, EE.UU. intensificó sus bombardeos contra la isla de Jark, el epicentro de la industria petrolera iraní.
- Israel y varios países del Golfo reportaron ataques con misiles de Irán.
Trump dice que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no llega a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz
