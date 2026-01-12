MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images Desde finales de diciembre, muchos iraníes han salido a protestar contra la inflación que golpea el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sus militares están barajando "opciones muy contundentes" contra Irán, mientras la represión contra las protestas antigubernamentales, que según informes han dejado cientos de muertos, entran en su tercera semana.

La Agencia de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), una organización con sede en EE.UU., afirmó haber verificado la muerte de casi 500 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que fuentes consultadas por la BBC indican que el número de víctimas podría ser mucho mayor.

Trump ha amenazado con intervenir y el domingo aseguró que funcionarios iraníes le habían llamado "para negociar", pero añadió: "Quizá tengamos que actuar antes de la reunión".

Por su parte, las autoridades de la república islámica lanzaron advertencias tanto a los manifestantes como a Washington.

El fiscal general de Irán declaró que cualquiera que protestara sería considerado un "enemigo de Dios", un delito que conlleva la pena de muerte. Por su parte, el presidente del Parlamento advirtió a EE. UU. que, si emprende alguna acción contra Irán, Israel y todas las bases militares estadounidenses en la región serán considerados objetivos legítimos.

Las protestas, desencadenadas por la inflación descontrolada y la devaluación de la moneda, se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos de todas las provincias del país. Ahora, los manifestantes exigen el fin del régimen clerical encabezado por líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Jamenei ha tachado a los manifestantes de "un puñado de vándalos" que buscan "complacer" a Trump.

En similares términos se pronunció el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien culpó a EE.UU. e Israel de los disturbios.

"Han entrenado a ciertas personas dentro y fuera del país, han traído terroristas al país, han incendiado mezquitas y han atacado mercados y gremios en Rasht, incendiando el bazar", declaró sin aportar pruebas.

Víctimas en aumento

Pese a las amenazas gubernamentales, durante el fin de semana los manifestantes volvieron a tomar las calles.

Videos verificados por la BBC y relatos de testigos presenciales mostraban que las fuerzas de seguridad habían intensificado su respuesta a las movilizaciones.

A medida que se extienden las protestas y la represión, el número de muertos y heridos sigue aumentando, según organizaciones de derechos humanos. Dos de ellas han reportado más de medio millar de fallecidos, incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad.

No obstante, la BBC contó 180 bolsas para cadáveres en imágenes tomadas en un depósito de cadáveres cerca de la capital iraní, y una fuente afirmó el domingo que las calles de Teherán estaban "llenas de sangre".

"Se están llevando los cadáveres en camiones", añadió la fuente.

Horas antes, el personal de varios hospitales declaró a la BBC que están abrumados por los heridos y fallecidos. El servicio persa de la BBC verificó 70 cadáveres trasladados a un hospital en la ciudad de Rasht el viernes por la noche y un profesional de la salud informó de la muerte de unas 38 personas en un hospital de Teherán.

El jefe de la policía iraní declaró en la televisión estatal que el nivel de enfrentamientos con los manifestantes se ha intensificado, con arrestos el sábado por la noche de lo que llamó "figuras clave".

El funcionario culpó de una "proporción significativa de las muertes" a "individuos entrenados y dirigidos", y no a las fuerzas de seguridad, pero no dio detalles específicos.

Más de 10.600 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas el 28 de diciembre, según el grupo de derechos humanos HRANA.

A oscuras

La BBC y la mayoría de los medios de comunicación internacionales tienen prohibido informar desde Irán, y el gobierno ha impuesto un bloqueo de internet desde el jueves, lo que dificulta la obtención y verificación de información.

Sin embargo, han surgido algunas imágenes y la BBC ha hablado con personas en el país.

Varias grabaciones, confirmadas como recientes por BBC Verify, muestran enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.

En los videos se ve a manifestantes enmascarados cubriéndose tras contenedores y hogueras, mientras que a lo lejos se ve una fila de fuerzas de seguridad. Un vehículo que parece ser un autobús está envuelto en llamas.

En las grabaciones se escuchan múltiples disparos y lo que parecen ser golpes de ollas y sartenes.

Una figura en un puente peatonal cercano parece disparar múltiples tiros en varias direcciones mientras un par de personas se refugian tras una valla.

En Teherán, un video verificado del sábado por la noche muestra a manifestantes tomando las calles del distrito de Gisha.

Otras grabaciones verificadas de la capital muestran a un gran grupo de manifestantes y el sonido de cacerolas en la plaza Punak, así como a una multitud marchando por una calle exigiendo el fin del sistema clerical en el distrito de Heravi.

El acceso a internet en Irán se limita en gran medida a una intranet nacional, con conexiones restringidas con el exterior. Sin embargo, las autoridades han restringido severamente el acceso a la intranet nacional.

Un experto declaró al servicio persa de la BBC que el bloqueo es más severo que el registrado durante las manifestaciones de 2022.

Alireza Manafi, investigadora de internet, afirmó que la única forma probable de conectarse al exterior era a través del internet satelital Starlink, pero advirtió a los usuarios que tengan cuidado, ya que dichas conexiones podrían ser rastreadas por el gobierno de EE. UU.

Trump aseguró el domingo que hablaría con Elon Musk, propietario de la empresa SpaceX, que opera Starlink, sobre el restablecimiento del acceso a internet en Irán.

"Es muy bueno en ese tipo de cosas", declaró.

Majid Saeedi/Getty Images El régimen de los ayatolás ha amenazado con la pena capital a los ciudadanos que tienen semanas protestando.

¿Preparando un ataque?

A lo largo del fin de semana, Trump se refirió en varias ocasiones a la situación en Irán. El sábado escribió en sus redes sociales: "Irán busca la libertad, quizá como nunca antes. ¡EE. UU. está listo para ayudar!". Y el domingo aseveró que autoridades de la república islámica habían expresado su deseo de reunirse con miembros de su administración.

"Quieren negociar (porque) están cansados de que EE.UU. los golpee", afirmó.

No obstante, el mandatario no ofreció detalles sobre el encuentro ni sobre las eventuales opciones militares que evalúa. Medios estadounidenses informaron que Trump había recibido información sobre posibles ataques contra el país, así como sobre nuevas sanciones.

Los diarios The New York Times y Wall Street Journal reportaron que las reuniones informativas se habían llevado a cabo, y el WSJ las describió como "conversaciones preliminares". Un funcionario anónimo declaró al WSJ que no existía una "amenaza inminente" para Irán.

El año pasado, EE.UU. bombardeó instalaciones nucleares iraníes.

El domingo, Reza Pahlavi, hijo del último sha (rey) de Irán, que vive en EE.UU. y cuyo regreso han estado pidiendo los manifestantes, publicó un video en X.

"Sus compatriotas alrededor del mundo gritan con orgullo… En particular, el presidente Trump, como líder del mundo libre, ha observado atentamente su indescriptible valentía y ha anunciado que está listo para ayudarlos", dijo.

Y añadió: "Sé que pronto estaré a su lado".

Pahlavi afirmó que la república islámica se enfrentaba a una "grave escasez de mercenarios" y que "muchas fuerzas armadas y de seguridad habían abandonado sus lugares de trabajo o desobedecido las órdenes de reprimir a la población". La BBC no pudo verificar estas afirmaciones.

El heredero al trono animó a la gente a continuar las protestas el domingo por la noche, pero a permanecer en grupos o con multitudes y a no "poner en peligro sus vidas".

AFP via Getty Images El presidente de EE.UU. ha advertido a las autoridades iraníes que si reprimen a los manifestantes los atacará.

Reportes alarmantes

Amnistía Internacional declaró que estaba analizando "informes preocupantes que indican que las fuerzas de seguridad han intensificado el uso ilegal de fuerza letal contra los manifestantes" desde el jueves.

La ministra de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que quienes se manifiestan en contra del gobierno de Jamenei no deberían enfrentarse a "la amenaza de violencia ni represalias".

Distintas organizaciones de derechos humanos aseguran que decenas de personas han muerto y miles han sido detenidas.

"La matanza de manifestantes en los últimos tres días, en particular tras el apagón nacional de internet, podría ser incluso más extensa de lo que imaginamos", declaró el director del grupo, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Las protestas han sido las más generalizadas desde las manifestaciones de 2022 desatadas por la muerte, mientras estaba en custodia policial, de Mahsa Amini, una joven kurda que fue detenida por la policía moral por, al parecer, no llevar el hiyab o velo islámico correctamente.

Más de 550 personas murieron durante esas movilizaciones y 20.000 fueron detenidas por las fuerzas de seguridad durante varios meses, según organizaciones de derechos humanos.

*Con información adicional de Soroush Pakzad, Ghoncheh Habibiazad, Roja Assadi y Harry Sekulich.

